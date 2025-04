Mirela Vaida, dezvăluiri din culisele emisiunii „Mireasă pentru fiul meu”: „Eu am trăit cu ei, în direct, prima mea sarcină, prima mea naștere...”

a dezvăluit informații din emisiunii „Mireasă pentru fiul meu”. Prezentatoarea a spus că a fost unul dintre cele mai frumoase e pe care le-a avut, conform .

„Am trăit cu ei”

„Au fost niște ani foarte frumoși. «Mireasă pentru fiul meu» a fost o comunitate foarte, foarte închegată. Nu îmi imaginam că poate fi așa un mare ecou în țară, printre publicul deopotrivă tânăr și vârstnic, pentru că se uitau și nepoți, și bunici, și lumea spunea «Doamna Mirela, Doamna Mirela»”, a spus Mirela Vaida, la Fresh by Unica.

„Eu am trăit cu ei, în direct, prima mea sarcină, prima mea naștere, după aia a doua mea sarcină, a doua mea naștere. Sigur că era un ritm alert și am stat vreo cinci sau șase ani, zi de zi, în direct, de luni până sâmbătă, câte patru ore pe zi. Mi-a plăcut foarte tare și am simțit asta și acum, când m-am întors, așa, episodic, la emisiunea «Mireasa», pentru a ține locul colegelor mele”, a adăugat ea.

Prezentatoarea a spus că a fost unul dintre cele mai frumoase proiecte pe care le-a avut.

„Am simțit că freamătul ăla și publicul ăla loial n-au dispărut. El e acolo și mă ține în minte și postează poze cu mine din vremuri. Asta a fost o chestie foarte frumoasă și a fost unul dintre cele mai frumoase proiecte pe care eu le-am făcut”, a spus Mirela Vaida.

„Eu, de la «Mireasa», am învățat – și le spun și celor tineri – că nu au ce să piardă. E frumos să vină să experimenteze o astfel de situație, pentru că, în primul rând, se deconectează de la viața de afară, de la tot ce înseamnă internet, telefon, și vor trăi viața la cote maxime în cele câteva luni cât stau în casă”, a adăugat ea.

„Ei pot trăi cât alții în trei ani de viață, pentru că totul este concentrat, relațiile sunt mult mai apropiate, nu poți să te ferești nici de ăla cu care te-ai certat, nici de ăla cu care te iubești. Adică toate lucrurile sunt acolo: ești cu mama soacră pe cap, ai toate «nenorocirile». Dar asta e frumusețea unui reality show, care pune la microscop viața așa cum e ea, știi, sub lupă”, a mai spus prezentatoarea.