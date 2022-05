Andreea Bălan și George Burcea în lupta pentru custodia fetelor: „Urmează apelul, care este în continuare pentru custodia exclusivă”

În urmă cu aproape doi ani, s-a produs ruptura dintre Andreea Bălan și George Burcea, iar acum cei doi sunt în proces de custodie și pentru pensia alimentară, pentru cele două fetițe, Ella și Clara, scrie .

. Apelul a fost făcut de cântăreață după decizia instanței de custodia comună a fetițelor. Acum, vedeta cere custodie exclusivă.

„Programul de vizită a fost mereu la discreţia tatălui şi, indiferent de custodie, exclusivă sau comună, tatăl are aceleaşi drepturi – două weekenduri pe lună plus vacanţele. Când am cerut custodie exclusivă, mulţi nu au înţeles despre ce este vorba şi au crezut că îl decad din drepturi. Nici pe departe! Diferenţa între custodia exclusivă şi cea comună este doar la dreptul de decizie în ceea ce priveşte școala, spitalele şi vacanţele. Urmează apelul, care este în continuare pentru custodia exclusivă şi pentru pensia alimentară retroactivă”, a spus ea.

Reacția fetelor la despărțirea părinților

„În ziua de azi, sunt destul de mulţi copii cu părinţi separaţi şi, prin urmare, faptul că ele locuiesc cu mami şi cu buni nu este ceva ieşit din comun. Au prietene și colege la grădiniță în aceeaşi situație, şi astfel explicaţiile au fost foarte simple, că sunt unele familii în care tatăl nu locuieşte cu mami”

„Nu au existat întrebări incomode, pentru că Ella avea 3 ani şi Clara 11 luni la separare și nu au amintiri legate de perioada în care locuiam împreună. Pentru ele e ceva normal să locuiască doar cu mami și cu buni”, a mai spus cântăreața pentru viva.ro.

În prezent, fetele au rămas cu bunica, pentru că Andreea Bălan este