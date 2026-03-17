Acasa » Monden » Andreea Popescu rupe tăcerea după divorțul de Rareș Cojoc. Prima reacție cu privire la apropierea de Dan Alexa

Andreea Popescu rupe tăcerea după divorțul de Rareș Cojoc. Prima reacție cu privire la apropierea de Dan Alexa

Ana Maria
17 mart. 2026, 18:50
Andreea Popescu rupe tăcerea după divorțul de Rareș Cojoc. Prima reacție cu privire la apropierea de Dan Alexa
Sursa foto: Instagram / @Andreea Cojoc
Cuprins
  1. De ce au ajuns Andreea Popescu și Rareș Cojoc la divorț
  2. Ce spune Andreea Popescu 
  3. Cum au apărut tensiunile în relație

Despărțire neașteptată în showbizul românesc. Andreea Popescu și Rareș Cojoc au decis să meargă pe drumuri separate, după o relație de lungă durată și trei copii împreună.

Anunțul făcut de fosta dansatoare a Deliei a surprins fanii, mai ales că cei doi afișau constant imaginea unei familii unite în mediul online.

De ce au ajuns Andreea Popescu și Rareș Cojoc la divorț

Relația dintre cei doi părea să se deterioreze de ceva timp. În ultimele luni, absența aparițiilor comune a ridicat semne de întrebare în rândul urmăritorilor.

Andreea Popescu a confirmat separarea, explicând că sentimentele nu mai sunt la fel de puternice ca la început.

Ulterior, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora vedeta ar fi avut o apropiere de Dan Alexa, fapt care ar fi contribuit decisiv la ruptura din cuplu.

Ce spune Andreea Popescu 

Contactată pentru declarații, vedeta a ales să fie rezervată și să nu ofere prea multe detalii despre situația personală.

Vreau să treacă puțin timpul, nu vreau să dau curs la nimic. Momentan nu am ce să spun, îmi doresc să se liniștească apele, atâta tot”, a spus Andreea Popescu pentru Cancan.

Aceasta a subliniat că își dorește liniște și timp pentru a se regăsi după această etapă dificilă.

Cum au apărut tensiunile în relație

Potrivit informațiilor apărute în presă, problemele din cuplu ar fi devenit evidente la începutul acestui an, când Rareș Cojoc ar fi observat schimbări în comportamentul soției sale.

Surse apropiate susțin că acesta ar fi descoperit conversații între Andreea Popescu și Dan Alexa, care ar fi început încă de la finalul anului 2025.

Discuțiile dintre cei doi soți au devenit tensionate, iar încercările de a salva relația nu au avut rezultatul dorit.

Deși separarea este asumată de ambele părți, situația rămâne una delicată, mai ales în contextul familiei pe care au construit-o împreună.

În prezent, Andreea Popescu pare concentrată pe procesul de vindecare și pe liniștea personală, evitând expunerea excesivă în spațiul public.

