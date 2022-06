Andreea Prisăcariu și-a schimbat stilul de viață radical: „Andreea de acum nu mai este cea care putea sta până dimineața la fiecare petrecere”

Andreea Prisăcariu le-a transmis recent fanilor ei că nu mai este persoana care nu rata nicio petrecere și era printre ultimele care pleca de la evenimente de acest fel. Sportiva și-a schimbat prioritățile și recunoaște că a devenit mai matură în acest sens.

Andreea este supranumită și ”rebela tenisului românesc”, iar acest lucru este datorită stilului nonconformist pe care îl are, însă stilul său de viață nu este în concordanță cu imaginea pe care mulți o știu.

Sportiva a menționat că ”M-am obișnuit să adorm devreme, între 21:00 și 22:00, și mă trezesc la 05:00, așa că nu mai pot sta trează până după 23:00 nici dacă vreau. Andreea de acum nu mai este Andreea care putea sta până dimineața la fiecare petrecere, când avea 18 ani. Ce zboară timpul…”, a transmis pe contul ei de Twitter.

”Astăzi am ieșit de una singură, așa cum o fac de obicei. Am fost să-mi cumpăr produse de îngrijire a pielii, cărți și mâncare, apoi am mâncat o porție bună de paste și am băut un suc de fructe. Și asta m-a făcut de 100.000 de ori mai fericită decât petrecerea de aseară”, a adăugat aceasta.

Spreading smiles all over the place. Today I went out by myself, as I usually do… I went to do some skin care/books/food shopping and then ate some good pasta and drink a fresh juice. And that made me 100000 times happier than last night party.

— Prisacariu Andreea (@IamPrisacariuA)