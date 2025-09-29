B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Daciana Sârbu, dezvăluiri despre relația cu Victor Ponta: „Am trecut prin atâtea provocări”. Ce a declarat despre actualul partener

Daciana Sârbu, dezvăluiri despre relația cu Victor Ponta: „Am trecut prin atâtea provocări”. Ce a declarat despre actualul partener

Elena Boruz
29 sept. 2025, 13:01
Daciana Sârbu, dezvăluiri despre relația cu Victor Ponta: „Am trecut prin atâtea provocări”. Ce a declarat despre actualul partener
Sursa foto: Daciana Sârbu / Instagram
Cuprins
  1. Ce a spus Daciana Sârbu despre actualul partener
  2. În ce relații se află ea și Victor Ponta

Daciana Sârbu a făcut mărturisiri impresionante despre relație pe care o are cu Victor Ponta, după ce au divorțat. Cei doi au fost împreună timp de 20 de ani, însă, la un moment dat, au decis că drumurile lor ar trebui să se separe.

Timpul a trecut, iar fosta europarlamentară iubește din nou. Daciana a spus ce fel de om este cel alături de care și-a găsit liniștea, dar și în cum reușesc ea și Victor Ponta să gestioneze situația dintre ei.

Ce a spus Daciana Sârbu despre actualul partener

Potrivit declarațiilor sale, bărbatul din viața ei nu este o persoană publică și nici nu își dorește acest lucru. Femeia a afirmat că nu se ascunde, deoarece oricând poate fi văzută alături de el, iar acest lucru nu îi stă în caracter.

„Întotdeauna am trăit în adevăr şi nu m-am ascuns. Cu siguranţă, n-o voi face niciodată. […] Nu este persoană publică şi nici nu-şi doreşte. […] Nu mă ascund, oamenii mă pot vedea în oraş, la masă, pe stradă, în parc. Asta sunt. Nu am motiv să ţin ceva secret, dar nici motiv să fac din asta o poveste”, a declarat Daciana Sârbu la SpyNews TV.

În ce relații se află ea și Victor Ponta

Deși s-au despărțit după un mariaj care a durat două decenii, Daciana Sârbu și Victor Ponta reușesc să găsească echilibrul în relația lor, mai ales de dragul copiilor. Cei doi au împreună două fetițe, Irina (17 ani) și Maria(10 ani), fetița pe care au adoptat-o în anul 2020. De asemenea, politicianul mai are un fiu dintre-o relație anterioară.

„Toată experienţa noastră de viaţă ne-a pregătit pentru momente mai puţin plăcute şi suntem capabili amândoi să le gestionăm. Am trecut prin atâtea provocări şi situaţii care ne-au rănit, încât, acum, cred că avem un echilibru. Noi pentru fete suntem o familie şi vom fi mereu”, a adăugat fosta soție a lui Victor Ponta.

În plus, femeia a afirmat că a avut nevoie de o schimbare, iar schimbările, atunci când vin, nu sunt neapărat un lucru rău.

„Cred că viaţa ne duce în situaţii în care simţi nevoie de schimbare. […] De multe ori se produce o schimbare în tine, şi dacă este în bine, cu siguranţă este un câştig”, a mai spus femeia.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Alina Ceușan și-a botezat fiica. Cum a arătat petrecerea micuței Perla (FOTO)
Monden
Alina Ceușan și-a botezat fiica. Cum a arătat petrecerea micuței Perla (FOTO)
Cristina Ich a primit amenințări cu moartea: „Cum îți permiți să-i scrii unui om astfel de lucruri?”
Monden
Cristina Ich a primit amenințări cu moartea: „Cum îți permiți să-i scrii unui om astfel de lucruri?”
Viviana Sposub, într-o nouă relație? Ce s-a întâmplat după despărțirea de George Burcea
Monden
Viviana Sposub, într-o nouă relație? Ce s-a întâmplat după despărțirea de George Burcea
Ramona Bădescu a dezvăluit ce ingredient folosește pentru o dantură perfectă. Iată care este „secretul” acesteia
Monden
Ramona Bădescu a dezvăluit ce ingredient folosește pentru o dantură perfectă. Iată care este „secretul” acesteia
Angela Similea: „Fiul meu a fost marcat de această profesie a mea. Cred că a suferit că i-am fost furată”. Consecințele unei cariere de succes
Monden
Angela Similea: „Fiul meu a fost marcat de această profesie a mea. Cred că a suferit că i-am fost furată”. Consecințele unei cariere de succes
Elena Merișoreanu, despre sumele investite în haine și bijuterii: „Dacă aș vinde tot ce am, aș cumpăra o casă”
Monden
Elena Merișoreanu, despre sumele investite în haine și bijuterii: „Dacă aș vinde tot ce am, aș cumpăra o casă”
Nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco. Cum a arătat petrecerea fastuoasă din Santa Barbara (FOTO)
Monden
Nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco. Cum a arătat petrecerea fastuoasă din Santa Barbara (FOTO)
Oana Roman nu a mai rezistat! Vedeta a avut o reacție tranșantă la adresa unui medic: „E doar un ratat care bate câmpii”
Monden
Oana Roman nu a mai rezistat! Vedeta a avut o reacție tranșantă la adresa unui medic: „E doar un ratat care bate câmpii”
Romică Țociu, despre Daria, fiica lui: „Am plâns trei zile. A făcut un lucru extraordinar”
Monden
Romică Țociu, despre Daria, fiica lui: „Am plâns trei zile. A făcut un lucru extraordinar”
Mama Adrianei Bahmuțeanu a lăsat „în scris” ultima dorință! Ce se arată în declarația de dinainte de moarte
Monden
Mama Adrianei Bahmuțeanu a lăsat „în scris” ultima dorință! Ce se arată în declarația de dinainte de moarte
Ultima oră
14:37 - Maia Sandu, după alegerile parlamentare: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși și demni”
14:26 - Criza apei calde, departe de final. Alte 800 de blocuri din București vor fi afectate
14:24 - Emmanuel Macron, mesaj în limba română pentru moldoveni: „Franța este alături de Republica Moldova”
14:23 - Recomandările unui medic celebru: ce alimente să consumăm la fiecare masă?
14:21 - De la dorință la realitate: elevii unei școli din Galați au parte de o sală de clasă reamenajată, după câștigarea unei competiții Novakid
14:00 - Alina Ceușan și-a botezat fiica. Cum a arătat petrecerea micuței Perla (FOTO)
13:58 - Newsweek: Se șterg urme la Spitalul din Iași unde au murit 6 copii. Informații publice dispar peste noapte
13:47 - Cartea electronică de identitate. Autoritățile au rezolvat o problemă importantă reclamată de utilizatori
13:42 - Cristina Ich a primit amenințări cu moartea: „Cum îți permiți să-i scrii unui om astfel de lucruri?”
13:39 - Mesajul lui Mircea Abrudean pentru moldoveni: „Ați făcut un PAS important spre consolidarea democrației”