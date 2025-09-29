Daciana Sârbu a făcut mărturisiri impresionante despre relație pe care o are cu Victor Ponta, după ce au divorțat. Cei doi însă, la un moment dat, au decis că drumurile lor ar trebui să se separe.

Timpul a trecut, iar fosta europarlamentară iubește din nou. Daciana a spus ce fel de om este cel alături de care și-a găsit liniștea, dar și în cum reușesc ea și Victor Ponta să gestioneze situația dintre ei.

Ce a spus Daciana Sârbu despre actualul partener

Potrivit declarațiilor sale, bărbatul din viața ei nu este o persoană publică și nici nu își dorește acest lucru. Femeia a afirmat că nu se ascunde, deoarece oricând poate fi văzută alături de el, iar acest lucru nu îi stă în caracter.

„Întotdeauna am trăit în adevăr şi nu m-am ascuns. Cu siguranţă, n-o voi face niciodată. […] Nu este persoană publică şi nici nu-şi doreşte. […] Nu mă ascund, oamenii mă pot vedea în oraş, la masă, pe stradă, în parc. Asta sunt. Nu am motiv să ţin ceva secret, dar nici motiv să fac din asta o poveste”, a declarat Daciana Sârbu la

În ce relații se află ea și Victor Ponta

Deși s-au despărțit după un mariaj care a durat două decenii, Daciana Sârbu și Victor Ponta reușesc să găsească echilibrul în relația lor, mai ales de dragul copiilor. Cei doi au împreună două fetițe, Irina (17 ani) și Maria(10 ani), fetița pe care au adoptat-o în anul 2020. De asemenea, politicianul mai are un fiu dintre-o relație anterioară.

„Toată experienţa noastră de viaţă ne-a pregătit pentru momente mai puţin plăcute şi suntem capabili amândoi să le gestionăm. Am trecut prin atâtea provocări şi situaţii care ne-au rănit, încât, acum, cred că avem un echilibru. Noi pentru fete suntem o familie şi vom fi mereu”, a adăugat fosta soție a lui Victor Ponta.

În plus, femeia a afirmat că a avut nevoie de o schimbare, iar schimbările, atunci când vin, nu sunt neapărat un lucru rău.

„Cred că viaţa ne duce în situaţii în care simţi nevoie de schimbare. […] De multe ori se produce o schimbare în tine, şi dacă este în bine, cu siguranţă este un câştig”, a mai spus femeia.