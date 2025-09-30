B1 Inregistrari!
Mădălina Ghenea și-a pierdut încrederea în bărbați. Ce spune starleta despre căsătorie

Adrian Teampău
30 sept. 2025, 09:37
Mădălina Ghenea. Sursa foto: Hepta - Bestimage / CYRIL MOREAU / BESTIMAGE
Mădălina Ghenea a devenit cunoscută în lumea mondenă datorită relațiilor amoroase cu bărbați celebri. Printre cuceririle sale se numără actorii Gerald Butler și Leonardo DiCaprio, dar și cu designerul Philipp Plein și tenismenul Grigor Dimitrov.

Mădălina Ghenea preferă singurătatea

Deși a fost văzută la brațul multor celebrități masculine, starleta susține că a suferit numeroase decepții în dragoste. Din acest motiv. Mădălina Ghenea spune că și-a pierdut încrederea în bărbați și nu dorește să se căsătorească. Ea preferă să-și ducă viața singură, alături de fetița sa. Această convingere i-a fost întărită de ultimul iubit pe care l-a avut și de care s-a despărțit din cauza infidelității.

Fostul iubit, a povestit, a trădat-o și mințit-o în mod regulat, ceea ce a făcut ca întreaga experiență să se transforme într-o suferință extem de dureroasă. Acest lucru a făcut-o să-și piardă încrederea în oameni.

„Am trecut printr-o despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă. Nu mai am încredere în nimeni, nu după această ultimă experiență. A fost traumatizantă. N-am trecut niciodată prin atâtea minciuni în toată viața mea. Am încredere numai în mine. Cred că am nevoie de mult timp pentru a-mi reclădi încrederea”, a spus Mădălina Ghenea, conform viva.ro.

Ce părere are starleta despre căsătorie

În acest context, Mădălina Ghenea a vorbit și despre căsătorie, care îi repugnă. Ea spune că nu-și dorește o relație oficializată în fața preotului sau a ofițerului de stare civilă. Starleta spune că a primit mai multe cereri în căsătorie, dar le-a declinat. A refuzat să-și lege destinul de altcineva pentru că este speriată de acest pas.

„Am primit atât de multe cereri în căsătorie. E interesant pentru că eu tot spun nu. De fiecare dată când cineva îmi spune că se căsătorește, le transmit condoleanțe. Știu că e oribil, dar căsătoria mă sperie foarte tare. N-am fost niciodată căsătorită și nici nu știu dacă voi fi, dar mă sperie foarte tare”, a povestit starleta.

Mădălina Ghenea spune că iubește singurătatea, în ciuda numeroșilor bărbați celebri la brațul cărora s-a afișat. Oamenii îi par răi, iar acest lucru o face să se retragă și să se iubească doar pe ea și pe fiica sa. Iar acest lucru o face să se simtă mult mai bine decât o relație amoroasă cu un final traumatizant.

„De fapt, iubesc să fiu singură. De fiecare dată când intru într-o relație, sunt atât de dezamăgită și încep să mă iubesc pe mine din ce în ce mai mult, după ce realizez că oamenii pot fi atât de răi. Nu, mulțumesc. O am pe fiica mea, am munca mea, nu am nevoie de nimic de la nimeni, fără drame și fără traume, sunt bine”, a mai spus Ghenea.

Mădălina Ghenea a suferit o intervenție la ochi

În urmă cu aproximativ trei luni, starleta a suferit o intervenție chirurgicală la ochi, despre a vorbit fanilor care o urmăresc pe Instagram. Mădălina Ghenea spunea, la vremea respectivă, a procedura a fost extrem de dureroasă.

„Nu cred că am simțit în viața mea atât de multă durere. Mi-am sărbătorit ziua de nume la Urgențe, cu o cornee zgâriată și cu tipul ăla de durere care te face să te îndoiești de absolut orice. Nici măcar nu-mi puteam deschide ochiul, dar nici nu-l puteam închide complet. Durerea era insuportabilă”, povestea starleta.

Nici anul trecut nu a fost foarte bun, din punct de vedere al sănătății, pentru Mădălina Ghenea. Ea spunea că a luat o pauză și a renunțat la mai multe proiecte profesionare din cauza unor probleme de sănătate.

„Chiar când am crezut că devin mai puternică, Dumnezeu mi-a adus un alt test major în cale. Pentru toți care au așteptat un răspuns astăzi, îmi cer mii de scuze, dar corpul meu are nevoie de o mică pauză. Nu am ratat niciodată o zi de shooting și mereu am fost prezentă indiferent de situație, dar astăzi corpul meu nu m-a lăsat. Trebuie să le mulțumesc tuturor medicilor și personalului din spital care au avut atât de multă grijă de mine astăzi și celor care m-au făcut să mă simt puțin mai bine printr-o surpriză plină de semnificație”, scria starleta la momentul respectiv.

