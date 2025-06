„Nu mă așteptam să văd un om atât de plin de viață, atât de puternic”. Marina Voica, prezentată la concertul lui Andrei Bănuță

l-a invitat pe la spectacolul susținut la Opera Națională și împreună cu cântat melodia „Și afară plouă, plouă”. După puțin timp, tânărul a invitat-o la rândul său pe Marina Voica la pe care el l-a susținut în Capitală, conform .

Cum a fost descrisă Marina Voica

„Nu e Theo Rose, că ea e tânără. Nu e Theo Rose următoarea mea invitată. Îi zic eu bătrână că are copil, dar ea este foarte tânără. Următorul meu invitat însă, e foate tânăr, pentru că în momentul în care ne-am întâlnit prima oară la Radio Zu și am cântat pentru prima dată împreună m-am speriat foarte tare. Pentru că nu mă așteptam să văd un om atât de plin de viață, atât de puternic… care m-a întrebat prima oară când am ajuns acolo: ‘Nu te supăra, unde este o oglindă să mă dau cu ruj?’ Și atunci i-am spus așa: ‘Vă mulțumesc că mi-ați oferit șansa să cânt piesa cu dvs. și vă mulțumesc că sunteți azi alături de mine și vă mulțumesc pentru lecția de azi. Din ziua aceea mie nu îmi mai e frică de niciun număr, de niciun 26 de ani… Azi sunt mai aproape de 50 de ani. Vârsta e doar un număr. Următoarea mea invitată este o legendă, a făcut istorie. E frumoasă, șmecheră, e tânără și mai talentată și mai în putere ca oricând. Pentru dvs., la ziua mea, doamna Marina Voica!’, a prezentat-o Andrei Bănuță pe Marina Voica.

„La mulți ani!”, i-a spus cântăreața. „Vă iubesc”, i-a spus Andrei.

Despre această colaborare, artista a spus: „Nu se poate să cânt undeva și să nu cânt și melodia aceasta, pentru că oamenii o cer. Indiferent ce le cânt, ei îmi cer și ‘Ploaia’. Cu Andrei Bănuță a ieșit un proiect frumos”, declara Marina Voica, pentru viva.ro.