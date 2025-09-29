Angela Similea a vorbit despre cum ei de a afectat copilăria fiului său, Sorin Hilgen, stabilit acum în SUA. Acesta suferea din cauza lipsei mamei.

Ce spune Angela Similea

În cadrul unui interviu Radio România mai vechi, Angela Similea a povestit cum cariera ei de succes i-a adus suferință fiului ei care ducea dorul mamei, conform Viva.

„Fiul meu a fost marcat de această profesie a mea. Cred că a suferit că i-am fost furată. Pentru că mititel, 4-5 ani avea când sunau copiii la ușă, și îi gonea. El deschidea ușa și îi gonea, le spunea ce căutați aici, mergeti la spectacol, acolo e a voastră, aici este a mea”, a povestit Angela Similea.

Cum arăta programul artistei

Angela Similea a mărturisit că de multe ori filma până târziu și ajungea acasă noaptea. A doua zi, de dimineață, pleca din nou. Ea și fiul ei nu reușeau să se vadă prea des.

„Se pare că el a suferit foarte tare și mai târziu am avut dovezi că a suferit, pentru că aveam, de exemplu, de filmat show-uri cu Titus Munteanu și nu il vedeam decât dormind. Noaptea, când veneam, dormea și îl sărutam si, dimineața, când plecam la filmari încă dormea și îl sărutam”, a mai spus artista.

Ce i-a spus fiul acesteia

Angela Similea a povestit și despre un moment care a dărâmat-o emoțional. Cuvintele fiului ei, de când era mic, au devastat-o și i-au rămas întipărite în minte. Acela a fost momentul în care și-a dat seama cât suferise băiatul.

„După o săptămână, m-a pândit sau m-a simțit dimineața când am plecat și mi-a zis mami tu ai senzația că numai oamenii pentru care cânți au nevoie de tine?”, a declarat Angela Similea.

Declarațiile se regăsesc în serialul „Angela, la porțile iubirii”, de la Radio România, în 1993.