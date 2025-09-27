B1 Inregistrari!
Răzvan Exarhu, despre debutul său în radio: „Am fost înștiințat că sunt ultimul om și că s-a terminat și cariera mea"

Răzvan Exarhu, despre debutul său în radio: „Am fost înștiințat că sunt ultimul om și că s-a terminat și cariera mea”

Selen Osmanoglu
27 sept. 2025, 15:23
Răzvan Exarhu, despre debutul său în radio: „Am fost înștiințat că sunt ultimul om și că s-a terminat și cariera mea”
Sursa foto: Răzvan Exarhu / Facebook
Cuprins
  1. Primul minut la radio
  2. Cea mai mare gafă

Răzvan Exarhu a vorbit despre debutul său în radio. Acesta a făcut o gafă memorabilă și i s-a spus că i s-a terminat cariera chiar la începutul acesteia.

Primul minut la radio

Primul minut pe post a fost memorabil, spune Răzvan Exarhu. El a povestit ce s-a întâmplat.

„E de neuitat, mai ales că am fost gata să fiu dat afară chiar după debut. Am prezentat primul buletin de știri de la ProFM. A fost momentul în care radioul a început să emită oficial. În paralel, avea loc o sindrofie de lansare, către care veneau oamenii importanți ai epocii”, a povestit el, pentru Viva.

„Eu am comis o gafă, adică l-am numit pe Adrian Năstase prim-ministru, în loc de ministru de Externe, ce era atunci. El l-a felicitat pe Adrian Sârbu pentru viziunea mea și a spus că speră să am dreptate. Eu am fost înștiințat că sunt ultimul om și că s-a terminat și cariera mea, câteva ore mai târziu. Dar ne-am destins și a trecut. După asta, a urmat o epocă în care eram dat afară de cel puțin trei ori pe săptămână”, a adăugat.

Cea mai mare gafă

„Din fericire, am învățat repede că, dacă râzi tu primul, trece mai repede stânjeneala. Nu îmi aduc aminte mare lucru, așa că pot presupune că nu am comis cine știe ce dezastre pe post. Dar profit de ocazie și vreau să fiu primul care își cere scuze pentru viitoarele gafe”, a spus Exarhu.

El a vorbit despre cea mai mare gafă pe care a făcut-o până acum.

„Am dat din greșeală niște sunete foarte nepotrivite peste un buletin de știri în desfășurare. Am depășit momentul încercând să rămân serios, la fel ca și colega mea de la știri. Am râs cu toții aproape de leșin, după ce am încheiat momentul. Asta e relativ recentă, deci mai am potențial”, a declarat acesta.

