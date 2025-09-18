INNA este cântăreața care s-a bucurat de atât pe plan național, cât și , încă din anul 2012. Aceasta a vorbit despre cum a reușit să gestioneze toată faimă, dar și provocările de care s-a lovit de-a lungul timpului.

„Succesul m-a făcut să înțeleg și mai bine cine sunt ca om”

„După cum îmi place mie să spun, tot ceea ce trăiesc de la începutul carierei mele este un vis din care nu vreau să mă trezesc vreodată. Sunt extrem de sinceră când spun că nu m-am gândit vreodată că voi avea o carieră internațională, pur și simplu mi-am dorit să fiu artistă, să cânt, să fiu pe scenă. Ce a urmat mi-a depășit orice așteptare și, desigur, m-a bucurat peste măsură și m-a ambiționat să continui să muncesc să depășesc orice fel de limite”, a mărturisit INNA, pentru .

„Succesul m-a făcut să înțeleg și mai bine cine sunt ca om, cine sunt și cine vreau să fiu ca artist și, mai ales, că nimic nu este imposibil atunci când crezi în tine și ai alături o echipă puternică și motivată, care crede în tine și în drumul tău”, a adăugat.

Cum a fost drumul spre succesul internațional

„La început, cu siguranță a fost vorba despre sound, era aparte, era unic și a devenit viral. Și apoi a contat tot ce am construit cu echipa mea, atât din punct de vedere muzical, cât și din punct de vedere artistic, ca proiect”, a declarat cântăreața.

„De la live session-uri în locuri nonconformiste, colaborări cu artiști de top, colaborări cu case de discuri internaționale mari cum ar fi Atlantic Records sau ROC Nation (casa de discuri a lui Jay-Z), diversitate muzicală, concerte în aproape toată lumea. Am construit și am muncit mult să mențin succesul de la început, să demonstrăm că nu a fost o întâmplare”, a adăugat.

Cum gestionează succesul internațional

INNA a mărturisit că a avut parte de multe provocări de-a lungul carierei, inclusiv momente în care s-a îndoit de propria persoană sau cuvinte răutăcioase din partea oamenilor.

Cu timpul, ea spune că s-a maturizat și a învățat să gestioneze astfel de situații. Totul face parte din procesul ei.

„Chiar și acum când am atâția ani de carieră, mai am momente de îndoială, momente în care nu sunt 100% sigură de anumite lucruri, dar cum spuneam, e important să te înconjori de oameni alături de care să construiești și în care să ai încredere. Deși îmi place să fiu prevăzătoare, să mă pregătesc din timp, uneori iau lucrurile așa cum vin și le gestionez pas cu pas, să nu mă încarc foarte tare și să pun prea multă presiune pe mine”, a adăugat ea.

Lucruri mai puțin știute despre INNA

