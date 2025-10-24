B1 Inregistrari!
Anghel Damian, viața cu Sasha: „El este un copil care se culcă foarte târziu, probabil din cauza activităților noastre"/„ Noi suntem terminați la ora 22.30, iar el încă are resurse"

Selen Osmanoglu
24 oct. 2025, 14:19
Anghel Damian, viața cu Sasha: „El este un copil care se culcă foarte târziu, probabil din cauza activităților noastre”/„ Noi suntem terminați la ora 22.30, iar el încă are resurse”
Foto: Instagram
Anghel Damian a vorbit despre fiul lui și al cântăreței Theo Rose, Sasha. Acesta s-a acomodat în rolul de tătic. Acum, cel mic a ajuns la vârsta la care a început să pună întrebări despre sensul vieții, spune tatăl. Iată cum petrec aceștia împreună!

„Perioada aceasta este ca un burete”

Anghel Damian este fascinat de energia fiului său. Totodată, el spune că a ajuns la vârsta la care vrea să știe cât mai multe.

„Este fascinant să vezi câtă energie are un copil, cât de plin e universul lui, cât de bogat este și, totuși, ce înseamnă descoperirea asta a lumii. Perioada aceasta este ca un burete și, practic, tu prin ochii lui începi să-ți pui niște probleme pe care nu ți le-ai mai pus”, a spus Anghel, pentru Viva.

„Apropo de sens, de viața… Încep întrebările. Sunt niște întrebări existențiale filosofice, dacă stai să te gândești, chiar dacă sunt într-o formă mai urâtă sau cu mai puține cuvinte. Toate întrebările copiilor sunt întrebări despre sens, despre viață, de ce se întâmplă așa, de ce se întâmplă altfel și asta ne obligă și pe noi să ne redescoperim, practic”, a adăugat.

Un program bine stabilit

Anghel spune că Sasha are un program bine stabilit. Ziua, părinții au un ajutor, iar seara petrec timp prețios cu cel mic.

„Avem un ajutor cam jumătate de zi, dar practic el are programul lui fix. Până la ora 12 este la grădiniță, după care are somnul de după-masă, apoi avem un ajutor până la ora 17. Iar de la ora 17 ne împărțim, ori amândoi, ori unul dintre noi, și facem în așa fel să ne facem activitățile de familie”, a spus Anghel.

„El oricum este un copil care se culcă foarte târziu, probabil din cauza activităților noastre. Se culcă la 12 noaptea. Așa că de la ora 17 la 12 noaptea, noi suntem cu el. De la 17 la 12 noaptea sunt aproape opt ore de muncă. El e foarte fericit cu noi. Noi suntem terminați la ora 22.30, iar el încă are resurse: aleargă prin casă, ne jucăm de-a v-ați ascunselea și facem tot felul de jocuri”, a adăugat.

