Ilie Năstase, reacție după ce Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor: „Dacă a negociat tăticul lui…"

Ilie Năstase, reacție după ce Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor: „Dacă a negociat tăticul lui…”

Traian Avarvarei
05 sept. 2025, 22:23
Ilie Năstase, reacție după ce Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor: „Dacă a negociat tăticul lui…”
Sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Ilie Năstase s-a arătat ușor dezamăgit că Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor, gruparea care în ediția precedentă a campionatului turc a terminat pe locul 12. El ar fi vrut să-l vadă pe fiul lui Gică Hagi jucând la FCSB.

Cuprins

  • Ce reacție a avut Ilie Năstase după ce Ianis Hagi a ales Alanyaspor
  • Ce echipe a refuzat Ianis Hagi

Ce reacție a avut Ilie Năstase după ce Ianis Hagi a ales Alanyaspor

„Păi cred că s-a dus pentru bani. (n.r. – Și e bine să te duci pentru bani?) A ales pe cine i-a dat cel mai mult, bănuiesc, nu? Că dacă a negociat tăticul lui, și știe să negocieze, plus că în Turcia e… Eu, dacă eram Hagi, mă mutam în Turcia, mai ales că e și născut în Turcia. Deci e apreciat acolo. A făcut bine…

Se duce unde joacă, probabil că dacă s-au făcut calculele cu el în echipă, s-au dat banii care trebuiau… (n.r. – Dar e bine

uneori să mai renunți la bani?) Păi nu știu ce echipă… În clasamentul Turciei, pe ce loc e echipa asta? (n.r. – Locul 12) Ok. Eu îl vedeam la FCSB, dar în fine, acum asta e”, a declarat Ilie Năstase, potrivit ProSport.

Ce echipe a refuzat Ianis Hagi

Ianis Hagi a refuzat propunerile primite de la Legia Varșovia și Maccabi Tel-Aviv și n-a vrut să meargă nici la Rapid București ori FCSB, care au insistat pentru el, mai scrie sursa citată. Acordul cu Alanyaspor e valabil două sezoane.

