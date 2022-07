Anna Lesko, pe plajă alături de fiul ei. Artista a furat toate privirile când a apărut în costumul de baie

Anna Lesko este una dintre cele mai seducătoare cântărețe din România. Conștientă de atuurile sale fizice, solista de peste Prut fură privirile în orice ipostază, așa că imaginile în costum de baie nu scapă fără a fi apreciate.

de succes, însă este și o mamă exemplară, lucru care îi face pe fani să o admire și mai mult. Acum câteva zile, artista a fost surprinsă pe plajă alături de fiul ei, în vârstă de 8 ani, notează .

Anna Lesko are o siluetă de invidiat

Artista nu a ezitat să-și etaleze silueta perfectă, purtând un costum de baie albastru deschis, al cărui decolteu a atras atenția asupra sânilor. Aceasta și-a accesorizat ținuta de plajă cu o pălărie din paie și o pereche de ochelari de soare.

Din fotografiile postate se vede că cei doi petrec de minune timpul și chiar se distrează, jucându-se cu un pistol de apă.

Fanii au reacționat instant la postare și au lăsat multe comentarii. Mulți au lăudat-o pe din Republica Moldova pentru felul în care are grijă de copilul ei: „Ce joacă! Vreau și eu”/ „Ce bine vă distrați împreună”/ „Sunteți superbi”/ „Ești femeia ideală”.

Anna lesko este mamă singură

Cântăreața recunoaște că este în continuare singură, iar asta se întâmplă deoarece nu îi este ușor să-și aleagă un iubit. Mai mult, faptul că este văzută ca o femeie puternică și independentă îi sperie pe unii pretendenți.

Artista este o mamă bună, ea își crește singură copilul. Adam, acum în vârstă de 8 ani, este rodul iubirii ei cu Dj Vinnie. Cei doi s-au despărțit după opt ani de relație.

În cadrul unei emisiuni, ea a vorbit despre decizia de a lua drumuri separate cu Adrian.

„Nu mai privim în aceeași direcție. Mergem așa frumos, dar nu-mi mai place. Eu sunt o femeie care trăiește. Nu zic că Adrian nu, dar nu a fost el pregătit pentru chestia asta. El nu a avut nimic de reproșat, nici eu nu am ce să-i reproşez, dar problema am semnalat-o eu, eu am simțit-o. Şi eu nu vreau să treacă nicio zi pe lângă mine așa… pur şi simplu, să treacă.

Eu vreau să simt, eu vreau să trăiesc, îmi place mult emoția, îmi place să fiu efervescentă, îmi place să dau enorm din partea mea, nu să fiu cumva la jumătate de măsură. (…) Ne-am apropiat foarte tare, am împărțit scena împreună, drumurile le făceam împreună, casa împreună, problemele împreună, totul împreună. El DJ, eu cântăreața. Nu merge, se macină foarte mult, se uzează enorm. Ne-am înțeles foarte bine, am avut o poveste de dragoste foarte frumoasă, dar s-a dus”, a declarat atunci Anna Lesko.