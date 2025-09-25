B1 Inregistrari!
Antena 1 a confirmat oficial. Acestea sunt cele 9 cupluri de la Power Couple, sezonul 3, care își vor testa relația

Antena 1 a confirmat oficial. Acestea sunt cele 9 cupluri de la Power Couple, sezonul 3, care își vor testa relația

Ana Maria
25 sept. 2025, 14:38
Antena 1 a confirmat oficial. Acestea sunt cele 9 cupluri de la Power Couple, sezonul 3, care își vor testa relația
Sursa foto: Facebook / @Power Couple
Cuprins
  1. Ce aduce nou sezonul 3 Power Couple
  2. Cine sunt concurenții de la Power Couple sezonul 3
  3. Cine sunt noii veniți în competiție
  4. Ce vedete celebre intră în joc
  5. De ce sunt Adda și Cătălin Rizea printre favoriți
  6. Când începe Power Couple sezonul 3

Antena 1 a confirmat oficial lista cu cele nouă cupluri care vor participa în Power Couple sezonul 3, emisiunea ce pune la încercare relațiile vedetelor prin probe dificile și pline de adrenalină. Show-ul se va filma în Malta, iar la cârma competiției revine nimeni altul decât Dani Oțil, prezentatorul care a devenit deja parte din identitatea acestui format TV.

Ce aduce nou sezonul 3 Power Couple

Conform anunțului oficial al postului, pregătirile sunt pe ultima sută de metri:

„Echipa de producție a început pregătirile și lucrează la fiecare detaliu pentru sezonul trei care va aduce la start nouă cupluri de vedete decise să depășească orice obstacol și să meargă până la capăt! Până la startul filmărilor au mai rămas doar câteva zile, iar prezentatorul show-ului va pleca astăzi din țară, cu o destinație clară: Malta”, a transmis Antena 1, potrivit Cancan.

Cine sunt concurenții de la Power Couple sezonul 3

Lista cuplurilor participante este diversă și aduce împreună artiști, sportivi, creatori de conținut și personalități din showbiz:

  • Adda și Cătălin Rizea
  • Sandra Izbașa și Răzvan Bănică
  • Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza
  • Dilinca și Mădălin Șerban
  • Andrei Niculae și Claudia
  • Nick de la N&D și Cătălina Marin
  • Mitzuu și Ariana
  • Marius Urzică și Simona
  • Oase și Maria

Fiecare cuplu vine cu o poveste aparte și cu o dorință clară, aceea de a demonstra că relația lor poate rezista în fața oricărei provocări.

Cine sunt noii veniți în competiție

Printre participanți se află și Dilinca și Mădălin Șerban, creatori de conținut extrem de apreciați în mediul online, dar aflați pentru prima dată într-un format TV. Cei doi sunt împreună de aproape 4 ani și văd această experiență ca pe o oportunitate de creștere.

„Am acceptat provocarea competiției deoarece îmi doresc să încerc ceva nou și vreau să văd de ce sunt în stare. Îmi place aventura și sunt sigură că Power Couple va fi o experiență de neuitat. Mă aștept să ies mai puternică din această competiție, totodată cred că și relația noastră va ajunge la următorul nivel. Abia aștept să văd ce ne-a pregătit acest show: 100% o să fie wow și o să ne distrăm la maximum”, a declarat Dilinca.

De asemenea, Mitzuu și Ariana, un alt cuplu cunoscut din online, își fac debutul pe micile ecrane. Cei doi, împreună de peste cinci ani, sunt nerăbdători să demonstreze că se pot completa, dar și în contexte neașteptate.

Ce vedete celebre intră în joc

Printre numele sonore se numără dubla campioană olimpică la gimnastică, Sandra Izbașa, și soțul ei, actorul Răzvan Bănică. La fel de așteptați sunt și Cătălin Zmărăndescu împreună cu soția sa, Luiza, care au deja o relație solidă de peste un deceniu.

Un alt cuplu emblematic este cel format din Nick de la N&D și soția sa, Cătălina Marin. Ei formează echipa cu cea mai lungă istorie din competiție. Sunt împreună de peste 30 de ani și căsătoriți de 19 ani.

De asemenea, telespectatorii îi vor vedea și pe Andrei Niculae, cunoscut prezentator de radio, și Claudia, partenera sa de 6 ani.

Sportivul de legendă Marius Urzică va concura alături de soția lui, Simona. Cei doi au o relație de 18 ani.

Și Oase, cunoscut publicului din alte show-uri TV, va participa de această dată cu partenera lui, Maria.

De ce sunt Adda și Cătălin Rizea printre favoriți

Unul dintre cele mai așteptate momente ale sezonului 3 este participarea Addei și a soțului ei, Cătălin Rizea. Cei doi au rămas în memoria publicului după parcursul lor plin de tensiune și umor la Asia Express. De data aceasta, vin să arate că pot funcționa ca o echipă într-un alt context.

„Eu sincer îmi propun să mă distrez cu Cătălin și să ne facem amintiri unice pe care să le povestim nepoților, cu dramatism în glas! Iar ei să zică: ‘Wow, bunicu a născut la proba au, mami și bunica nu s-a curentat când a reparat o priză, la 1793652 de metri de la sol’. E o șansă unică în viață să trăiești așa ceva și sper să facem față cu brio și să ne bucurăm de tot ce înseamnă Power Couple!”, a spus Adda.

Când începe Power Couple sezonul 3

Deși Antena 1 nu a anunțat încă data exactă a difuzării, filmările sunt pe punctul de a începe în Malta. Având în vedere experiența și diversitatea cuplurilor participante, telespectatorii pot aștepta un sezon spectaculos, plin de emoție, tensiune și momente memorabile.

