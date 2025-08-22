Ispita de la Insula Iubirii, care a încălcat grav contractul cu Antena 1. Ce secret a dezvăluit, chiar înainte să se termine sezonul 9

, în vârstă de 34 de ani, s-a întors la 2025 în rolul de ispita supremă. Ea și-a făcut apariția la brațul lui Teo Costache și nu este deloc străină de formatul emisiunii, ea a mai participat și în sezoanele 6 și 7. În cadrul acestui sezon, Oana a reușit să îl cucerească concurentul Marius, însă a dat-o în bară în timpul difuzării show-ului.

Ce secret a dezvăluit ispita supremă

Ce spune Oana despre revenirea ei la show

Recent, Oana Monea a surprins fanii cu o postare pe rețelele sociale, încălcând, se pare, prevederile contractului cu Antena 1. În imagini, ea apare alături de un bărbat, despre care se presupune că este iubitul ei. După tatuajul de pe mână, se poate observa că nu e vorba de Marius.

Conform regulamentului, ispitele nu au voie să își dezvăluie viața amoroasă până la finalul sezonului. Totuși, Oana a plecat în vacanță, la Barcelona, alături de partener și a postat fotografii în ipostaze tandre, adăugând pe una dintre ele mesajul „Te iubesc”, semn că relația este una serioasă, potrivit .

Revenirea Oanei Monea la Insula Iubirii a fost spectaculoasă. Concurenții au rămas uimiți de apariția ei, iar ispita a mărturisit că și-a deschis inima și că vrea să fie cât mai naturală în interacțiunile sale.

„M-am întors la Insula iubirii cu inima deschisă. Vreau să fiu mai relaxată, mai naturală, vreau să mă bucur de absolut orice. Dacă va fi să am o interacțiunea, îmi doresc să fie 100% naturală, nu îmi mai doresc să ispitesc doar ca cineva să își facă testul, iar la sfârșit să îi spun că eu am fost doar o ispită”, a spus Oana Monea.