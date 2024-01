Anthony Hopkins, după 48 de ani fără să bea alcool: „Nu vă invidiez că vă distraţi acolo, dar dacă aveţi nevoie de ajutor, există” (VIDEO)

Așa cum face de câțiva ani buni încoace, odată cu sărbătorirea zilei sale de naștere, Sir Anthony Hopkins a postat la final de an un mesaj video adresat celor care se luptă cu alcoolismul, marcând astfel cei 48 de ani de abstinență a sa.

„Bună ziua, un An Nou fericit tuturor! Toţi petrecăreţii şi băutorii se distrează. Minunat! La mulţi ani, distracţie plăcută! Dar, dacă aveţi o mahmureală, amintiţi-vă de mine! Eu nu o mai am, pentru că astăzi, acum 48 de ani, am încetat. Am primit ajutor pentru asta şi viaţa mea s-a schimbat”, spune actorul britanic care a împlinit 86 de ani.

„Nu vă invidiez că vă distraţi acolo, dar dacă aveţi nevoie de ajutor, există”, îi îndrumă el pe cei care se luptă cu dependenţa de alcool.

Motivul care l-a determinat să devină abstinent

Hopkins are o tradiţie îndelungată de a transmite urări de bine de Anul Nou şi mesaje pline de speranţă pentru persoanelecare se luptă cu alcoolismul.

Într-un interviu pe care l-a acordat The New York Times în 2020, care a dus la decizia sa de a deveni abstinent, în 1975.

El a povestit că se trezise într-o cameră de hotel din Arizona, dar nu-şi amintea cum ajunsese acolo. „M-am gândit: Ei bine, trebuie să mă opresc, pentru că ori voi ucide pe cineva ori mă voi sinucide. Viaţa mea, din acel moment, a căpătat un nou sens”, a dezvăluit actorul.