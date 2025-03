Antonia, întrebată dacă își mai dorește un copil: „Nu mai am voie”

a fost invitată, împreună cu partenerul ei de viață, , în cadrul unei emisiuni. Acolo ea a dezvăluit că nu mai poate avea deși își dorește, scrie .

„Nu mai am voie”

Antonia și Alex Velea formează un cuplu de 13 ani. Ei au împreună doi băieți, Dominic și Akim. De asemenea, Antonia are și o fetiță, Maya, din căsnicia cu Vincenzo Castellano.

Recent, în cadrul emisiunii „Testul poligraf (Detectorul de minciuni)” a lui Selly, artista a dezvăluit că nu mai poate avea copii.

Antonia a fost întrebată dacă ar mai vrea o fetiță, la care a răspuns: „Ce drăgut… Dacă îmi doresc să am și o fată? Dar eu nu mai pot să fac copii. Nu mai am voie. Dar, dacă puteam… Există Maya, nu mi-a trecut prin minte că îmi lipsește vreo fetiță. Sunt fericită așa, în formula asta. Dar am mai vorbit de copii. Eu mi-aș dori să mai fac copii, aș mai face unul”.

„Își riscă sănătatea ei sau sănătatea respectivului sau respectivei. Și nu vrem să facem asta. Vorbim de multe ori despre asta. Am mai vorbit despre copii, că nouă ne plac foarte mult copiii în general. Suntem foarte fericiți cu ăștia de îi avem”, a adăugat Alex Velea.