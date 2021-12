Anunț de ultima oră! Când va fi difuzată continuarea serialului legendar „Game of Thrones”

„Game of Thrones” este un serial-fenomen. Produсția a reușit să câștige admirația telespectatorilor din toate colțurile lumii. În fiecare săptămână, oamenii se adunau în fața ecranelor ca să afle povestea personajelor preferate.

Cum se va termina serialul

Admiratorii peliculei sperau la o eventuală continuare a serialului. În ciuda promisiunilor, HBO nu s-a ținut de cuvânt. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Spre dezamăgirea fanilor, „House of the Dragon”, prequel-ul „Game of Thrones” nu o să mai fie lansat de producătorii francizei.

„Cheltuiseră deja peste 30 milioane de dolari pe primul episod al prequel-ului când am ajuns eu acolo. Când am văzut primele montaje făcute le-am zis că n-o să funcționeze și că nu cred că noua serie se ridică la nivelul precedentei. Spre marea mea uimire, nu am fost contrazis. Ba chiar, mi s-a dat impresia că s-au simțit ușurați”, a precizat Bob Greenblatt, fost președinte în cadrul WarnerMedia.

Jocuri mortale

Serialul-fenomen a fost difuzat pe HBO. Acesta a durat opt ani. Povestea a fost inspirată de cărțile scrise de George R.R.Martin.

Într-un tărâm în care verile durează decenii, iar iernile vieți, belelele pândesc la tot pasul. Din sudul machiavelic și sălbaticele ținuturi din est până în nordul înghețat și anticul zid ce protejează regatul de întuneric, două puternice familii sunt prinse într-un joc mortal de-a șoarecele și pisica, al cărui scop e controlul absolut asupra celor Șapte Regate din Westeros.

În timp ce trădările, poftele carnale, intrigile și forțele supranaturale zguduie cele patru colțuri ale regatelor, sângeroasa luptă pentru tronul de fier va avea consecințe neprevăzute, scrie cinemagia.

