Florin Piersic, mesaj cutremurător pentru admiratorii artistului: „Îmi este frică de moarte. Știu că așa trebuie să fie”

Florin Piersic este unul dintre cei mai renumiți și longevivi actori din lumea teatrului românesc. La 85 de ani, măiestrul nu încetează să concerteze și se bucură de aprecierea publicului.

Regretele și aspirațiile lui Florin Piersic

Actorul a transmis un mesaj neașteptat pentru fanii săi. Acesta s-a referit la viitorul României și rolul său în dezvoltarea acesteia. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Toate cele bune. Abia aștept să ne întâlnim, ceea ce ar fi minunat să ne îmbrățișăm, cel mai frumos gând pe care pot să îl am. Aș da orice să pot să fiu alături de toți cei care simt pentru ziua de 1 Decembrie că sunt români, că sunt ai mei, că eu sunt al tuturor, dar neapărat al celor care iubesc țara asta pe care eu o cunosc atât de bine, încât ar trebui să mai trăiesc două sau trei vieți ca să le povestesc tuturor unde am fost în România, ce am simțit în România, pe unde am filmat în România, să fiu cel mai bun ghid pentru România. Eu știu tot, iubesc tot ce este legat de țara asta a mea. Sper că ați înțeles și nu vă doresc decât să fiți sănătoși și să ne întâlnim, și să ne îmbrățișăm”, a spus Florin Piersic.

„Se uită tot”

E foarte greu de crezut, dar veniturile actorului sunt destul de modeste. Statul român îi acordă o pensie de 2.000 de lei. La aceasta sumă se mai adaugă o indemnizație lunară de la Uniunea Teatrală din România, în valoare de 2.700 de lei.

„Am fost de 46 de ori la Mormântul Sfânt, la Ierusalim. Da, îmi este frică de moarte. Știu că așa trebuie să fie, dar nu vreau. Cum aș vrea să-și amintească oamenii de mine după o sută de ani? N-o să-și mai aducă aminte nici de ei, darămite de mine. Uiți și după două zile ce faci, se uită tot”, a mărturisit Florin Piersic pentru Dan Negru.

