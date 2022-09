Apariție de senzație a Oanei Lis pe covorul roșu, în ciuda problemelor financiare

Oana Lis a avut o prestație fabuloasă pe covorul roșu, în cadrul unei petreceri mondene de marți seara. În pofida faptului că se confruntă cu probleme financiare, soția lui Viorel Lis a avut grijă să arate ca o femeie puternică și frumoasă.

Apariția sa la eveniment a fost neașteptată. Vedetele au defilat pe covorul roșu și au profitat de ocazie pentru a-și etala ținutele cât mai la modă. Oana Lis a fost ca o adevărată vedetă. Ea a ales să poarte o rochie fină, din satin de culoarea verde pastel, cu bretele subțiri, părul blond l-a purtat ondulat pe umeri, iar pe cap a purtat o coroniță din flori de culoare roz aprins, un accesoriu care a rezonat foarte bine cu întreaga ținută, scrie

Oana Lis și-a recuperat verigheta pe care o amanetase

formează un cuplu de mai bine de 10 ani, iar diferența de vârstă nu a fost un impediment pentru a fi mereu alături unul de celălalt.

, de ceva vreme, cu probleme serioase de sănătate. Oana Lis i-a fost alături în toate împrejurările și a făcut tot ce i-a stat în puteri pentru ca soțul său să se simtă bine. Cuplul s-a confruntat și cu serioase dificultăți financiare, astfel că Oana a fost nevoită să amaneteze verighetele pentru a-i achiziționa lui Viorel un cărucior special, cu ajutorul căruia să se deplaseze.

„Ieri mi-am amanetat verighetele ca să îi cumpăr cărucior. Am cheltuit pe un wc special pentru el 400 de lei, apoi am dar 2500 de lei pe niște bări de care sa se prindă prin casă, iar medicul să se deplaseze la domiciliu ia cam 1.000 de lei.

Când îl scot din bloc, trebuie să îl scot cu 3 oameni, evident, nu pe degeaba. Recuperarea costă, tratamentul costă! Sunt cheltuieli enorme și n-am niciun ajutor!”, a declarat în exclusivitate Oana Lis.

Ulterior, ea a reușit să-și recupereze verigheta: „Magia există… Trebuie doar să crezi în ea. Când am lăsat verigheta la amanet eram total convinsă că nu o să o mai iau niciodată înapoi. Că nu o să am bani să o mai ridic și că nici nu o mai vreau și nu mai am nevoie de ea. Așa că am lăsat-o de tot acolo, iar cei de acolo au dus-o la topitorie.

Apoi, ca urmare a apelului meu și a bunăvoinței și sufletului doamnei A… care a vrut să mă ajute cu recuperarea verighetei… m-am dus să o recuperez… dar nu mai era. Apoi, cei de acolo au fost foarte drăguți și au căutat-o 2 săptămâni la topitorie. Au găsit-o tocmai pentru că e scris pe ea «V. Lis»”, a scris Oana Lis în mediul online.