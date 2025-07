Ar participa sau nu Ruby la „Insula Iubirii”? Artista a dezvăluit tot

Premiera emisiunii a avut loc luni seara și numeroase persoane au fost prezente la un eveniment organizat special pentru a urmări primul episod.

Printre persoanele cunoscute s-a numărat și Ruby, cea care are o relație de mulți ani cu Robert, partenerul ei. Cântăreața a mărturisit dacă ar participa sau nu la show-ul tentației.

De ce nu ar participa Ruby la „Insula Iubirii”

Ruby a spus că nu ar putea să meargă să își testeze relația, în Thailanda, deoarece este o persoană foarte geloasă. Orice mic gest făcut în prezența partenerului ei, pe Ruby ar deranja-o foarte tare.

„Doamne, nu! Păi… eu aș înnebuni acolo. Eu sunt foarte geloasă, nici nu trebuie să facă cine știe ce, că gata… A deschis ochii, a respirat, aerul acela este poluat de atâtea ispite, nu ai voie să îl respiri. Nu aș face față, îi admir pe cei care au puterea și tăria de a se pune în fața unui asemenea test, cred că este cel mai greu test din viața unui cuplu. Sunt niște eroi cei care vin și ne încălzesc vara. Am făcut toate nebuniile din dragoste și gelozie. Spuneți-mi voi o nebunie, sigur am trecut pe acolo și am făcut-o. Nu mi-am prins niciun partener în fapt, cu cineva, Doamne ferește, acum eram la închisoare. Acum, sincer, nu sunt nici o fată de înșelat…”, a declarat Ruby, potrivit .

Cât de geloasă este cântăreața

a explicat faptul că este o femeie foarte geloasă. Aceasta și-a amintit de o experiență trăită în emisiunea „Asia Expres”, acum mai mulți ani. Vedeta nu a uitat că o fată din India nu își lua ochii de la iubitul ei.

„Sunt geloasă, că sunt geloasă, sunt nebună. Am fost în India și m-am enervat pe o indiancă d-alea. Da, mi se părea că vrea să traverseze strada cu Robert de mână… Ce e asta? Nu o să uit niciodată. Indianca aceea, dacă o văd, să nu o văd. Așa ceva nu accept! Nu te-am uitat, Gibilanco”, a adăugat fost concurentă „Asia Expres”.