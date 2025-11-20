Aris Eram a scăpat de inhibiții și a mărturisit, în cadrul unui interviu recent, că își caută iubită. Tânărul mărturisește că este foarte selectiv când vine vorba de partenere, dar sare în ajutorul pretendentelor sale cu o listă de calități și atribute pe care trebuie să le îndeplinească fata perfectă.

De ce i se pare dificil lui Aris Eram să-și găsească o iubită

își caută jumătatea. Chiar tânărul a spus-o în cadrul unui interviu recent.

Cu gândul la care ne așteaptă, carismaticul prezentator de la „Neatza cu Răzvan și Dani” caută fata perfectă pentru a o ține în brațe iarna. Nu i se pare un proces ușor, mai ales că, potrivit lui, fete „mișto” nu sunt la tot pasul. Tânărul recunoaște că este extrem de selectiv, dar nici nu este dispus să facă compromisuri, așa că așteaptă să o întâlnească pe cea care cu adevărat îi va fura inima.

„Cum stau eu cu fetele? Eu, sincer, acum vreau să-mi caut și eu jumătatea, să am și eu pe cine să țin în brațe iarna asta, dar e foarte greu să găsești o fată mișto. Mi-e greu, sunt foarte selectiv, trebuie să fie perfectă”, a spus Aris Eram, pentru Spynews.

Ce calități trebuie să aibă viitoarea iubită a lui Aris Eram

Aris Eram are și o listă de criterii clare pe care trebuie să le îndeplinească viitoarea parteneră. Tânărul nu se acsunde după deget: aspectul fizic contează. Trebuie să fie frumoasă și, dacă se poate, și blondă.

Inteligența este un alt criteriu de la care Aris Eram nu face rabat când vine vorba de viitoare posibile partenere. Și, de asemenea, iubita lui trebuie să știe să se distreze, să fie amuzantă și alături de ea, Aris să-și poată trăi la maxim cei mai frumoși ani din viață.

„În primul rând, viitoarea iubită trebuie să fie foarte frumoasă, blondă dacă se poate, și să mă distrez cu ea, să pot să râd, să fie inteligentă, cam asta, să am încredere în ea. Vreau să fie cam de înălțimea mea. Uite, ăsta e un plan bun. În 2026 vreau să găsesc și eu pe cineva cu care să mă țin în brațe”, a mai precizat tânărul.