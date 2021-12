Arnold Schwarzenegger a divorțat oficial! Procedura a durat un deceniu

Arnold Schwarzenegger și Maria Shriver au divorțat oficial, după zece ani de negocieri. Separarea celor doi a fost cauzată de infidelitatea actorului. Bărbatul a înșelat-o cu o menajeră.

Motivul divorțului

Inițiativa a venit de la ex-partenera actorului. Femeia a decis să pună capătul relației. Acum zece ani, Maria Shriver a aflat că Joseph Baena a născut un copil de la Arnold Schwarzenegger.

Soții au crescut împreună patru copii. Katherine (32 de ani), Christina (30 de ani), Patrick (28 de ani) și Christopher (24 de ani) au fost distruși de decizia părinților.

Cel mai mare eșec al actorului

Arnold Schwarzenegger și Maria Shriver au avut de împărțit aproximativ 400 de milioane de dolari. Cei doi au fost împreună din 1986.

„După ce am părăsit biroul guvernatorului i-am spus soției mele despre acest eveniment, care a avut loc acum peste un deceniu. Nu există scuze și îmi asum întreaga responsabilitate pentru durerea pe care am provocat-o. Mi-am cerut scuze Mariei, copiilor mei și familiei mele. Îmi pare cu adevărat rău”, a precizat actorul american pentru The Times.