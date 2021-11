Asia Express 2021 sezonul 4 s-a încheiat. Finala spectaculoasă de la Antena 1 s-a dat între echipa Mihai Petre și Elwira vs. Cuza și Emi

Finala spectaculoasă de la Asia Express sezonul 4 a venit cu o mare surpriză pentru telespectatori. Bătălia finală de pe Drumul Împăraților s-a dat între Mihai Petre și Elwira și Emi și Cuza de la Noaptea Târziu.

Câștigătorii sezonului 4 sunt Mihai Petre și Elwira. Cei doi soți au obținut premiul de 30.000 de euro de la Antena 1, dar și bucuria victoriei de pe Drumul Împăraților. După o cursă strânsă alături de băieții de la Noaptea Târziu, Emi și Cuza, Mihai Petre și Elwira au fost cei care au ajuns primii la Irina Fodor. Mai multe imagini din Asia Express, descoperiți în Galeria Foto de AICI!

Finala de la Asia Express sezonul 4 s-a încheiat cu victoria lui Mihai Petre și a Elwirei

Mihai Petre și Elwira sunt câștigătorii Asia Express sezonul 4. Astfel, soții Petre au reușit să obțină premiul cel mare, de 30.000 de euro, la care se adaugă și amuletele dobândite în timpul competiției.

Chiar dacă Emi și Cuza s-au bucurat de un avans la începutul ultimei zile, Mihai Petre și Elwira su foat cei care au reușit să ajungă primii la Irina Fodor.

Cei doi câștigători au fost așteptați de Lidia și Estera, ultima echipă eliminată în semifinale, dar și de Irina Fodor și Oase, precum și de restul membrilor echipei de producției. Cuplul a fost întâmpinat cu extrem de multe felicitări.

„Voi sunteți câștigătorii Asia Express sezonul 4”, le-a spus Irina Fodor celor doi, când au ajuns la punctul de întâlnire.

„Simțeam că îmi explodează inima, nu îmi venea să cred. Mă bucur atât de tare pentru că în momentul ăsta o să-mi văd fetele cum sar de fericire”, adeclarat Elwira imediat ce a ajuns la Irina Fodor și a aflat că este câștigătoarea Asia Express.

Mihai Petre și Elwira, mesaj emoționant după ce au câștigat Asia Express sezonul 4

Vedeta a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, imediat ce s-a difuzat finala de la Antena 1. Fetele cuplului au fost întotdeauna motivația cuplului, iar pentru ele au depus toate eforturile din concurs.

Soții Petre au recunoscut că și-au dorit să își facă fetee mândre de ei, mai ales pentru că erau două dintre cei mai mari fani ai emisiunii de la Antena 1.

„Dacă în urmă cu un an cineva mi-ar fi spus că voi pleca în Asia Express, i-aș fi spus că e nebun. Ideea a prins contur datorită fetiței mele, Catinca, unul dintre cei mai mari fani ai emisiunii. Așa am ajuns să trăiesc una dintre cele mai intense experiențe din viața mea! Pentru că asta a fost atât pentru mine, cât și pentru @elwirapetreofficial această cursă nebună – una dintre cele mai importante competiții din viața noastră.

E greu să pun în cuvinte tot ce am trăit și am simțit în acele două luni pentru că este atât de intens, de puternic, de copleșitor.. Îi mulțumesc Elwirei…pentru TOT! A fost sprijin, suport și cel mai bun coechipier pe care l-aș fi putut avea vreodată. Cursa asta ne-a unit și mai tare și simt că suntem și mai puternici (…) Acest premiu este pentru fetele noastre. Nu cred că există bucurie mai mare decât aceea de a fi un erou pentru fetițele tale”, a scris Mihai Petre pe Instagram, duminică seara, după finala Asia Express.

Emi și Cuza, pe locul doi în finala Asia Express

Emi și Cuza de la Noaptea Târziu au ajuns pe locul doi la Irina Fodor. Cei doi tineri au luptat în cursa pentru marele premiu și au recunoscut că această competiție i-a învățat ce înseamnă că pierzi, dar totuși să rămâi cu zâmbetul pe buze.

„Asia Express m-a făcut să învăț să accept cu zâmbetul pe buze și când pierzi”, a spus Cuza când a ajuns la Irina Fodor pe locul 2.

Cuza a postat, la rândul său, un mesaj emoționant pe Instagram, imediat după finala Asia Express.

„Am castigat mai mult când nu am castigat…am câștigat un frate emi.ntz , am câștigat o viata frumoasa și v-am câștigat pe voi!!! Povestea s-a terminat. Am reușit sa o trăim pe toată. Asia Express pentru noi a fost mai mult decât un concurs, mai mult decât un show tv…a fost o lecție în viata, un profesor bun care ne-a învățat ca nimic nu tine veșnic, nimic nu e capital…dar poate cel mai important: parcursul și experienta contează mai mult de at rezultatul. Am avut șansa să cunoaște sute de oameni minunați, am dormit în zeci de case și am mers cu sute de mașini”, a scris cântărețul de la Noaptea târziu.

