Au trecut 12 ani de la moartea Mădălinei Manole. Tragedia care a zguduit România

Mădălina Manole a fost una dintre cele mai îndrăgite artiste din showbizul autohton. Mii de români cântau la unison versurile melodiei „Tu n-ai avut curaj”. Moartea vedetei a zguduit toată țară. Admiratorii și familia interpretei nu au putut să creadă că Mădălina a plecat la ceruri.

Detalii mai puțin știute despre moartea artistei

Mădălina Manole a fost invidiată de mii de femei. Cântăreața și-a construit o carieră de succes și a fost apreciată de publicul românesc și nu numai. „Vreau să te uit”, „Te iubesc”, „Suflet gol”, „Și vei pleca” sunt doar câteva piese din repertoriul vedetei.

Femeia a cunoscut și fericirea de a deveni mamă, însă, aceasta a avut ghinion în viața personală. Familia artistei a fost convinsă că Petre Mircea, ex-partenerul și tatăl copilului, este implicat în moartea fiicei lor. S-au stins și ei din viață.

La ce se gândea Mădălina Manole înainte de moarte

Regretata artistă a lăsat un bilet de adio, prin intermediul căruia și-a exprimat tot ce o apăsa înainte de moarte: „Mi-a daruit Dumnezeu – cel mai frumos si curat suflet din lume, Puiu al meu, – cel mai mare si minunat dar, copilasul nostru, – cei mai buni si sacrificati parinti din lume, – frate drag, nepoti dragi, rude, prieteni, atata lume cu suflet curat in jurul meu! Nu le merit, nu stiu ce sa fac cu ele, cum sa am grija de ele, cum sa le fiu de folos! Sunt o neputincioasa, o nevrednica, o complexata, am un milion de defecte si astea ma fac sa gandesc ca trebuie sa ma opresc aici cu viata mea!

Nimeni altcineva nu e vinovat de starea mea, doar eu, voi toti ma iubiti si mi-ati aratat lucrul acesta mereu, tot timpul! Si totusi eu gandesc ca trebuie sa ma opresc aici cu viata! Asa gandesc eu, asa trebuie! Cum sa inchei randurile astea? Cum? Sunt de neiertat, ma gandesc la voi toti, dar si la ce sa fac sa nu mai fiu!

Pui mic sa ramana o perioada la Botosani, cu mama si tata! Poate ma va ierta, mai tarziu! Cand va fi mare. Puicu meu – ai grija de tot, atat cat poti si ai mei scumpi sa ma ierte, atat pot sa gandesc, am ajuns aici numai din vina mea! si sa-l iubească mult pe Puiu, ramane sufletul meu pentru tot ce a facut pentru mine, pentru sufletul lui!”

Nu ma judecati, nu va judecati dragii mei parinti si frate, mergeti inainte de dragul copilului nostru si de dragul lui Mihaita, va implor! Vinde tot ce se poate vinde, casa, orice, teren, dar vreau sa ramana bani pentru pui mic (scoli), si… pentru Mihaita, Marian, Mihaela”, au fost ultimele cuvinte scrise de Mădălina Manole.