Aurel Pădureanu găsește alinare în biserică după moartea Corneliei Catanga: „Vă dați seama că nu pot uita o așa femeie”

Au trecut doi ani de la tragicul eveniment al decesului soției sale, Cornelia Catanga, dar Aurel Pădureanu încă simte profund absența ei în viața sa. Îndrăgita interpretă de muzică lăutărească a părăsit această lume la data de 26 martie 2021, la o vârstă de doar 63 de ani. Moartea ei a lăsat o rană deschisă în sufletul soțului și fiului ei, iar trecerea timpului nu a reușit să vindece complet aceste răni emoționale.

Aurel Pădureanu găsește alinare prin rugăciune

pe care o resimte, dar a descoperit modalități de a alina suferința interioară. Artistul a dezvăluit că frecventează în mod regulat biserica, în căutarea liniștii și a rugăciunii. De asemenea, a împărtășit amintirea dureroasă a momentului în care a dus-o pe soția sa la spital și cum a fost nevoit să o înmormânteze într-un sac.

„Suntem în regulă și eu și băiatul. În ultima perioadă am început tot mai mult să mă duc la Biserică, să mă rog pentru liniștea mea sufletească, îi cer Lui Dumnezeu să îmi dea liniște sufletească. Mă macină gândul că am dus-o pe Cornelia atunci la spital, de fiecare dată îmi apare în minte imaginea și vorbele ei în care îmi spunea. Plus că a fost înmormântată foarte urât. Știți cu toții că a fost pusă într-un sac și dusă la groapă. O artistă ca ea, la nivelul său, să fie îngropată într-un sac?…Nu se poate așa ceva. Este greu, mă roade treaba asta”, a spus Aurel Pădureanu pentru Click!

Colegii au uitat-o de artista Cornelia Catanga

și despre cum toți colegii de breaslă ai Cornelei Catanga au uitat-o pe artistă, în timp ce mormântul ei rămâne vizitat de foarte puține persoane.

„Gândul meu și al fiului meu, Alexandru, ne este doar la ea. Vă dați seama că nu pot uita o așa femeie. Am iubit-o enorm, ne-am susținut necondiționat în tot ceea ce am făcut. Cornelia a fost uitată de toți colegii de scenă, la ea la cimitir nu vine nimeni să îi aprindă o lumânare. În general oamenii stau pe lângă tine atunci când ai bani, sau îți merge bine profesional. În rest nu. Prietenia este atunci când ai grătarul încins”, a mărturisit partenerul de viață al Corneliei Catanga.

După moartea Corneliei Catanga, Aurel Pădureanu a dezvăluit că se confruntă cu dificultăți financiare și este profund dezamăgit de cei care l-au neglijat în momentele sale cele mai grele.

„Nicio cântăreață nu a dat măcar un telefon. Niciuna. Nu m-a sunat nimeni, nici cei cu care eram apropiați înainte de a muri Cornelia, să mă întrebe. Absolut nimeni. Am cântat pe cele mai mari scene alături de cei mai mari artiști. Ar trebui să le dăm valoare oamenilor când sunt în viață, nu după ce au murit”, a declarat Aurel Pădureanu.