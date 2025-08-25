Aurelian Temișan are 53 de ani, o carieră de succes și o familie minunată. Practic, tot ceea ce și-ar putea dori un om. De curând, acesta a fost în vacanță alături de soția sa, Monica Davidescu, și de fiica lor, Dora.

Temi a povestit experiența trăită în Grecia, dar și cum s-a obișnuit cu gândul că fiica lui a crescut atât de rapid și este gata să înceapă o nouă etapă a vieții ei.

Cuprins:

Cum a fost vacanța din Grecia pentru Aurelian Temișan

Aurelian Temișan: „Nu îmi fac griji”

Cum a fost vacanța din Grecia pentru Aurelian Temișan

a fost fascinat de vacanța din Grecia. Acesta a povestit că timpul a trecut ca prin minune, iar șapte zile s-au dus ca și cum ar fi fost una singură. De asemenea, acesta a mărturisit că experiența pe care au trăit-o el și familia lui merită, cu adevărat, să fie repetată.

„Am fost în vacanță într-o zonă liniștită a Greciei, de unde am migrat în fiecare zi spre altă plajă și seara spre altă locație de masă și a fost senzațional dar în același timp am avut senzația că am ajuns azi, am despachetat, am fost la plajă si când am venit de la plajă a trebuit să împachetăm să plecăm, nu știu când s-au dus șapte zile. Dar e o experiență care trebuie repetată!”, a povestit Aurelian Temișan pentru

Aurelian Temișan: „Nu îmi fac griji”

Temi și Monica au împreună o fiică, Dora Maria, care în curând va împlini vârsta de 15 ani. Aceasta va începe liceul și, deși mulți părinți stau cu inima cât un purice, atunci când copiii lor trec în această etapă importantă din viața lor, Temi a povestit că el și soția lui nu au prea mari emoții. Aceștia au încredere în Dora și o susțin necondiționat, în tot ceea ce își propune să facă.

„Dora mai are puțin și începe un nou capitol al vieții, liceul, noi descoperiri dar și tentații, noi provocări. Nu îmi fac griji, fiecare dintre noi am trecut prin această etapă. Sigur că ne dorim ce e mai bun pentru ea și să ia tot ce e bun din această nouă etapă a vieții, să se înconjoare de oameni simpli și adevărați, de la care să aibă ce să învețe, cărora să aibă ce să le spună și în liceu știu, din experiența pe care am avut-o și eu la vremea respectivă, că se pot lega niște prietenii pe viață. Noi îi dorim să ii fie bine, suntem alături de ea și o sprijinim cu tot ceea ce putem și ce are nevoie”, a mai spus