B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Aurelian Temișan, vacanță de vis în Grecia. Ce a povestit artistul

Aurelian Temișan, vacanță de vis în Grecia. Ce a povestit artistul

Elena Boruz
25 aug. 2025, 14:21
Aurelian Temișan, vacanță de vis în Grecia. Ce a povestit artistul
Sursa foto: Facebook

Aurelian Temișan are 53 de ani, o carieră de succes și o familie minunată. Practic, tot ceea ce și-ar putea dori un om. De curând, acesta a fost în vacanță alături de soția sa, Monica Davidescu, și de fiica lor, Dora.

Temi a povestit experiența trăită în Grecia, dar și cum s-a obișnuit cu gândul că fiica lui a crescut atât de rapid și este gata să înceapă o nouă etapă a vieții ei.

Cuprins:

  • Cum a fost vacanța din Grecia pentru Aurelian Temișan
  • Aurelian Temișan: „Nu îmi fac griji”

Cum a fost vacanța din Grecia pentru Aurelian Temișan

Artistul a fost fascinat de vacanța din Grecia. Acesta a povestit că timpul a trecut ca prin minune, iar șapte zile s-au dus ca și cum ar fi fost una singură. De asemenea, acesta a mărturisit că experiența pe care au trăit-o el și familia lui merită, cu adevărat, să fie repetată.

„Am fost în vacanță într-o zonă liniștită a Greciei, de unde am migrat în fiecare zi spre altă plajă și seara spre altă locație de masă și a fost senzațional dar în același timp am avut senzația că am ajuns azi, am despachetat, am fost la plajă si când am venit de la plajă a trebuit să împachetăm să plecăm, nu știu când s-au dus șapte zile. Dar e o experiență care trebuie repetată!”, a povestit Aurelian Temișan pentru click.

Aurelian Temișan: „Nu îmi fac griji”

Temi și Monica au împreună o fiică, Dora Maria, care în curând va împlini vârsta de 15 ani. Aceasta va începe liceul și, deși mulți părinți stau cu inima cât un purice, atunci când copiii lor trec în această etapă importantă din viața lor, Temi a povestit că el și soția lui nu au prea mari emoții. Aceștia au încredere în Dora și o susțin necondiționat, în tot ceea ce își propune să facă.

„Dora mai are puțin și începe un nou capitol al vieții, liceul, noi descoperiri dar și tentații, noi provocări. Nu îmi fac griji, fiecare dintre noi am trecut prin această etapă. Sigur că ne dorim ce e mai bun pentru ea și să ia tot ce e bun din această nouă etapă a vieții, să se înconjoare de oameni simpli și adevărați, de la care să aibă ce să învețe, cărora să aibă ce să le spună și  în liceu știu, din experiența pe care am avut-o și eu la vremea respectivă, că se pot lega niște prietenii pe viață. Noi îi dorim să ii fie bine, suntem alături de ea și o sprijinim cu tot ceea ce putem și ce are nevoie”, a mai spus juratul „Te cunosc de undeva”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Miliardarii showbiz-ului. Cele mai bogate vedete din lume
Monden
Miliardarii showbiz-ului. Cele mai bogate vedete din lume
Melodii proaste cu priză la public. Inepții muzicale transformate în hituri
Monden
Melodii proaste cu priză la public. Inepții muzicale transformate în hituri
Cum arată o cameră de hotel în care stă Irina Fodor pe traseul „Asia Express”: „Miroase a șosete murdare!” (VIDEO)
Monden
Cum arată o cameră de hotel în care stă Irina Fodor pe traseul „Asia Express”: „Miroase a șosete murdare!” (VIDEO)
Jaguarul de la „Insula Iubirii”, declarații EXPLOZIVE! Cum reacționează fanele, atunci când îl văd: „A leșinat fata, tremură, plânge, urlă”
Monden
Jaguarul de la „Insula Iubirii”, declarații EXPLOZIVE! Cum reacționează fanele, atunci când îl văd: „A leșinat fata, tremură, plânge, urlă”
Britney Spears, fotografie provocatoare pe platformele sociale. Artista dă naștere la noi controverse
Monden
Britney Spears, fotografie provocatoare pe platformele sociale. Artista dă naștere la noi controverse
Trucuri pentru menținerea frumuseții. Ceaiuri care au efectul injecțiilor cu Botox
Monden
Trucuri pentru menținerea frumuseții. Ceaiuri care au efectul injecțiilor cu Botox
Oana Roman rupe tăcerea! Cât de mult a suferit fiica ei din cauza tatălui: „Vedeam cum ea se degradează”
Monden
Oana Roman rupe tăcerea! Cât de mult a suferit fiica ei din cauza tatălui: „Vedeam cum ea se degradează”
Prin ce traume a trecut fiica Oanei Roman, după divorțul părinților: „Isa se degrada psihic și emoțional tot mai rău. El nu vine nici la momentele importante din viața ei”
Monden
Prin ce traume a trecut fiica Oanei Roman, după divorțul părinților: „Isa se degrada psihic și emoțional tot mai rău. El nu vine nici la momentele importante din viața ei”
Motivul pentru care Mihaela Rădulescu a fost respinsă de familia lui Felix Baumgartner. Ce știe Carmen Harra
Monden
Motivul pentru care Mihaela Rădulescu a fost respinsă de familia lui Felix Baumgartner. Ce știe Carmen Harra
Giulia Anghelescu și Vald Huidu sărbătoresc majoratul relației lor! Ce mesaj a transmis artista pe rețelele de socializare
Monden
Giulia Anghelescu și Vald Huidu sărbătoresc majoratul relației lor! Ce mesaj a transmis artista pe rețelele de socializare
Ultima oră
15:05 - „A mierlit?”. Cum a reușit un politician AUR să fure locuințele unor bătrâni: „Are 7 clase și dificultăți de scriere evidente”
15:00 - Zaragoza: Doi români au fost găsiți morți în groapa de gunoi a orașului
14:55 - Marea criză umanitară din Gaza. ONU vorbește de un „eșec al umanității”
14:53 - Miliardarii showbiz-ului. Cele mai bogate vedete din lume
14:36 - O turistă a povestit cum a fost vizita în noul resort de lux din Coreea de Nord
14:22 - PSD revine la masa coaliției de guvernare. Sorin Grindeanu cere o analiză pe Pachetul 2 de austeritate
14:11 - Derapaj. Controversata doctoriță Flavia Groșan spune că persoanele nevaccinate se pot îmbolnăvi dacă fac sex cu cele vaccinate / Colegiul Medicilor Bihor anunță o anchetă și critică pe doctoriță, deși n-a sancționat-o deloc în ultimii ani
13:57 - Melodii proaste cu priză la public. Inepții muzicale transformate în hituri
13:50 - Insulă din Italia, terorizată de capre: „Au devenit așa de agresive că au început să se lupte între ele”
13:46 - Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, întâlnire cu omologul său ucrainean: „România va fi parte a unei Ucraine europene și sigure”