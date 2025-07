Aurelian Temișan, într-o formă de invidiat. Cum a reușit artistul să dea jos 18 kilograme

, unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi din țară, a reușit să slăbească aproape 20 de kilograme. Deși obiectivul său inițial era cu totul altul, a ajuns să vadă, urcându-se pe cântar, că a slăbit dublul kilogramelor de care dorea să scape.

Soțul Monicăi Davidescu se află într-o formă foarte bună, iar faptul că a slăbit 18 kilograme în numai două luni și jumătate nu l-a făcut să își piardă și energia.

Cum a reușit Temișan să slăbească

a urmat un anumit protocol, care l-a ajutat în acest proces. Diete sau regimuri? Nici vorbă de ele. Juratul „Te cunosc de undeva” a pierdut în greutate fără înfometare, ba mai mult, având 5 mese pe zi.

„Eu sunt prieten cu foamea. Mi-am dat seama că nu mâncarea trebuie să te mănânce pe tine, ci tu s-o mănânci pe ea, ca de aceea e făcută. Sunt cinci mese pe zi pe care le mănânci. Slăbești mâncând, e foarte interesant.(…) Nu este o dietă, nu este regim, nu e nimic de genul acesta, e cu mult mai mult de atât. Este un protocol culinar de restartare a metabolismului. Acest protocol începe prin analizele de sânge, pentru că cel care l-a inventat a studiat procesul acesta de cetoză, ce înseamnă să intre corpul în cetoză, ce înseamnă alimente sănătoase pentru corpul care intră în cetoză”, a spus Aurelian Temișan la Știrile Antena Stars, potrivit

Cât de dificil i-a fost să slăbească

Aurelian Temișan a mărturisit că nu a fost deloc dificil pentru el să urmeze acest protocol. Dimpotrivă, potrivit spuselor acestuia, a fost unul dintre cele mai ușoare lucruri pe care le-a făcut în viața lui. Mai mult decât atât, cântărețul a spus că după ani de zile în care nu a mai consumat carne, acum a readus ușor-ușor acest aliment în viața lui.

„Cetoza înseamnă procedeul prin care corpul arde grăsimile și le transformă în boost de energie. Nu mi-a fost greu absolut deloc (n.r să urmeze acest protocol) cred că este a șasea oară când spun că nu am întâlnit în viața mea ceva mai ușor de făcut. Este demonstrat științific faptul că într-o lună dai jos 10 kg. Am vrut să dau 10 – 12 kg și am ajuns să dau 18 fără să vreau, dar procesul tot mergea. Eu am stat două luni și jumătate în cetoză, iar după această perioadă am început să bag o masă de carne, friptură, în meniul meu. De 10 ani nu am mâncat carne până de curând și acum am trecut la carne. Eu de două luni de zile m-am oprit din procesul ăsta”, a adăugat actorul, conform aceleiași surse.