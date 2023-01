„Avatar 2: The Way of Water”, al şaselea film din istorie cu încasări de peste 2 miliarde dolari

domină încă box office-ul nord-american; producția face parte din topul filmelor care au depăşit încasări de 2 miliarde dolari la nivel mondial, anunţate duminică de Exhibitor Relations.

Continuarea blockbusterului ştiinţifico-fantastic din 2009 se petrece la mai mult de un deceniu de la evenimentele din primul film, într-un spaţiu acvatic: cu 20 milioane de dolari venituri generate, doar în acest weekend, în Statele şi în Canada (faţă de 31 de milioane în weekendul trecut), filmul lui James Cameron domină clasamentul pentru a şasea săptămână consecutiv.

Filmul a câştigat aproape 598 de milioane de dolari în America de Nord și 1,43 miliarde în restul lumii depăşind astfel pragul simbolic de 2 miliarde de dolari.

Filmele care au depășit pragul istoric de 2 miliarde din vânzări

Doar şase filme au atins acest prag în istorie: trei semnate de cineastul canadian James Cameron („Avatar”, „Avatar 2” şi „Titanic”) precum și „Avengers: Endgame”, „Star Wars: The Force Awakens” sau „Avengers: Infinity War”.

Pentru al cincilea weekend în săli, „Puss in Boots: The Last Wish” se plasează pe locul secund cu 11,5 milioane de dolari; în filmul pentru copii din seria „Shrek”, motanul se lansează într-o aventură uimitoare pentru a-şi recăpăta cele nouă vieţi.

Pe poziţia a treia, cu 9,8 milioane de dolari, este thrillerul „M3GAN”, povestea înfricoşătoare a unei păpuşi-robot concepută la început drept tovarăşa ideală a unei orfane iar „Missing”, de Nick Johnson şi Will Merrick, a debutat pe locul patru cu 9,3 milioane de dolari, înaintea „A Man Called Otto” cu Tom Hanks, care a înregistrat 9 milioane de dolari.

Top 10 este completat de:

6 . „Plane” (5,3 milioane dolari)

7 . „House Party” (1,7 milioane dolari)

8 . „That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Scarlet Bon” (1,5 milioane dolari)

9. „The Whale” (1,2 milioane dolari)

10. „The Black Panther: Wakanda Forever” (1,2 milioane dolari)