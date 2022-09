Aventurile unui fotbalist togolez în România / Ce spune despre oamenii de aici și cum vede comparația București – Cluj

Charles Acolatse este un tongolez care a venit în anul 2018 să facă carieră în fotbal în țara noastră și, de atunci, a trecut pe la mai multe echipe din campionatul românesc, printre acestea numărându-se Foresta Suceava, Daco Getica, Turris Turnu Măgurele, Dunărea Călărași sau Universitatea Cluj. În prezent evoluează la Dacia Unirea Brăila și, după patru ani petrecuți în România, are numai cuvinte de laudă pentru țara noastră, fiind impresionat de condițiile găsite aici.

Ajuns la 27 de ani, Charles Acolatse se simte mai bine ca oricând în România, lucru pe care îl mărturisește chiar el. Despre cum este viața în țara noastră, dar și despre întreaga experiență trăită aici a vorbit pe larg, notează .

Viața unui togolez mutat de patru ani în România

„Aveți ceva din sufletul african. Nu sunteți bogați, dar iubiți viața”, a fost prima concluzie a lui Charles Acolatse. Acesta a continuat să caracterizeze oamenii pe care i-a găsit aici și despre care spune că nu sunt interesați de acțiunile celor din jur și nu critică precum în alte locuri.

„Oamenilor nu le pasă ce faci, adică nu te judecă, nu stau să te critice. Sau nu simt eu. Românii sunt oameni faini. Am simțit o diferență mare între București și Cluj. Bine, la fel e și în Franța, am trăit și la Paris, și lângă ocean, la Nantes. Oamenii din provincie sunt mai calmi, pe chill, își oferă mai mult timp să te ajute la cumpărături, pe stradă”, a adăugat fotbalistul.

Cum vede viața în România

Charles Acolatse a vorbit despre viața din România, despre diferențele dintre țara noastră și alte locuri în care l-a purtat fotbalul, precum și despre cel care rămâne cel mai frumos loc pe care l-a văzut aici.

„În Suceava am stat puțin, doar patru luni. Eram mulți străini, stăteam la comun, nu prea am priceput mult din acea perioadă. Dar era un oraș drăguț acolo, cu oameni foarte, foarte calmi, de pus la inimă. Ce țin minte. Am prins o vreme teribilă acolo, începutul lui octombrie, oribil, n-am pomenit așa ceva în viața mea. Mie îmi place soarele.

La Călărași am întâlnit, din păcate, oameni care ne-au țepuit pe mine și pe alții de banii din contract. Dar, ca o glumă, am descoperit mâncarea cu fasole, care-mi place foarte mult. La București era viață frumoasă, deși îți trebuie nervii tari, totul e prea rapid. La Cluj, am descoperit plăcerea și timpul de a savura chiar și o porție de cașcaval pane”, a conchis Charles.