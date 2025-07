Babs dă cărțile pe față după ce Dorian Popa și-a cerut în căsătorie iubita. „Și eu am primit un inel în primul an de relație”

Întrebată ce părere are despre faptul că Dorian Popa și-a cerut în căsătorie iubita, Claudiei Iosif, cunoscută drept Babs, nu a vrut să comenteze prea mult pe marginea subiectului. Aceasta a subliniat faptul că relația dintre ea și s-a terminat în urmă cu doi ani, iar între cei doi foști parteneri nu mai există resentimente.

Deși nu sunt de mult timp împreună, Dorian Popa își proiectează un viitor împreună cu actuala sa iubită, Andreea. Intențiile serioase ale vloggerului au fost confirmate de cererea în căsătorie care i-a luat prin surprindere chiar și fanii săi.

„Nu am semnat nimic pentru că nu mi-am dorit”

Despărțirea dintre Dorian Popa și a fost una cât se poate de civilizată, fără scandaluri sau conflicte publice, fără ca vreunul dintre cei doi foști parteneri să-l facă pe celălalt vinovat de nefuncționarea relației lor. Însă, după ce s-a aflat că Dorian și-a cerut iubita în căsătorie, Claudia Iosif, cunoscută și ca Babs, a dezvăluit că, în trecut, și ea a primit un inel de logodnă de la artist după doar un an de relație. Pentru că nu a simțit că este momentul potrivit ca să meargă mai departe, căsătoria nu a avut niciodată loc.

„Nu pot să îmi dau cu părerea, pentru că a trecut foarte mult timp. Se fac doi ani de când ne-am despărțit.

Nu vreau să spun ceva nelalocul lui. Și eu am primit un inel în primul an relație și nu am semnat nimic, pentru că eu nu mi-am dorit”, a declarat Claudia Iosif, la emisiunea „Un Show Păcătos”, potrivit .