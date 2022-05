Băiatul Mihaelei Rădulescu a absolvit liceul în America. Ce mesaj a transmis despre fiul ei

Mihaela Rădulescu a anunțat că fiul ei, Ayan Schwartzenberg, a absolvit un liceu de prestigiu din America, printr-o postare pe rețele de socializare.

Fiul Mihaelei Rădulescu a absolvit liceul în America

În urmă cu ani de zile, s-a mutat la Monaco împreună cu băiatul ei și al lui Elan Schwartzenberg, însă fiul celor doi a plecat la studii în America, iar acum el a absolvit Lawrenceville School din New Jersey, un liceu cunoscut din SUA.

Mihaela Rădulescu a făcut o postare pe contul său de Instagram în care a descris că: „Sunt aici, se întâmplă! Bal! Gală! Cum laude! Bebelușul meu! Foarte mândră sunt de el. Sunt mândră! Suntem mândri de el”, a transmis vedeta pe rețelele de socializare.

La 17 ani, fiul Mihaelei Rădulescu a decis să plece și să studieze în Statele Unite. Vedeta încearcă să se obișnuiască cu faptul că băiatul ei este aproape un bărbat în toată fire și mai ales cu faptul că a plecat de acasă.

Ce a declarat Mihaela Rădulescu despre fiul ei

Mihaela Rădulescu și-a făcut apariția la balul de absolvire a fiului ei. Ayan a apărut îmbrăcat într-un costum negru, cu papion și cămașă, iar Mihaela Rădulescu a purtat un costum alb, cu cămașă neagră. Vedeta a absolvit „cum laude”, adică „cu felicitări” liceul.

„El e într-un moment de reuşită, el e pe un drum foarte bun, dar eu sufăr pentru că eu eram aia care îi povestea de şcoli în America şi sufăr că mi-am făcut-o singură cu mâna mea”, a povestit Mihaela Rădulescu anul trecut în podcastul Amaliei Enache de pe YouTube.

„Vorbim zilnic, despre tot. Nu de control, ci de drag, de dor, de povești de peste zi, ale lui sau ale mele. Așa am făcut mereu și nu cred că o să ne oprim prea curând. Se schimbă doar conversația, de la an la an. Și ador orice subiect cu el”, a mai declarat Mihaela Rădulescu,