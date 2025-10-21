B1 Inregistrari!
Mara Bănică, terorizată de un admirator obsesiv. Bărbatul și-a recâștigat libertatea la scurt timp după arest

Mara Bănică, terorizată de un admirator obsesiv. Bărbatul și-a recâștigat libertatea la scurt timp după arest

21 oct. 2025, 21:30
Mara Bănică, terorizată de un admirator obsesiv. Bărbatul și-a recâștigat libertatea la scurt timp după arest
Sursa Foto: Facebook/ Mara Banica
Cuprins
  1. Câte conturi false a ajuns să își facă bărbatul care a hărțuit-o pe Mara Bănică
  2. Cum au reușit polițiștii să dea de bărbatul care a hărțuit-o pe Mara Bănică
  3. Ce pedeapă a primit agresorul

Mara Bănică a traversat șapte ani de coșmar. Jurnalista a deveni ținta a zecii de mii de mesaje de la aceeași persoană, mesaje care alternau între declarații de iubire și amenințări. Deși bărbatul care o hărțuit-o pe Mara Bănică a fost găsit și arestat, acesta a petrecut doar o scurtă perioadă în spatele gratiilor. 

Câte conturi false a ajuns să își facă bărbatul care a hărțuit-o pe Mara Bănică

Totul a început de la un sentiment de admirație, însă a degenerat rapid. Bărbatul a ajuns să îi trimită jurnalistei zeci de mii de mesaje, când sub forma unor declarații de dragoste, când sub forma unor amenințări cu un conținut macabru sau chiar blesteme. Situația s-a înrăutățit încă și mai mult. În timp ce Mara Bănică bloca non-stop conturile de pe care primea mesaje jignitoare, agresorul deschidea noi și noi pagini. Așa a ajuns să dețină peste 7.000 de conturi false, de pe care îi scria zilnic jurnalistei, fie mesaje private, fie comentarii la postări.

Cum au reușit polițiștii să dea de bărbatul care a hărțuit-o pe Mara Bănică

Lupta jurnalistei cu hărțuitorul ei continuă chiar și după sentința inițială. Amintirea clipelor de teroare este încă vie, având în vedere natura obsesivă a mesajelor primite. Individul îi scria că o iubește și că își dorește să o ia de soție. Crezând că singurul motiv pentru care ea ar refuza propunerea lui era statutul său financiar modest, i-a trimis Marei Bănică o fotografie a unei facturi de la cablu TV. Această greșeală a ajutat autoritățile să îi afle în sfârșit adresa.

Ce pedeapă a primit agresorul

Jurnalista s-a temut pentru siguranța sa, cu atât mai mult cu cât bărbatul a acționat și dincolo de mediul online. Vedeta a găsit un biletețel cu mesajul „Te iubesc” în geamul mașinii sale, iar într-un alt moment, hărțuitorul a dat foc unor petarde în apropierea studiourile unde filma Mara Bănică.

În anul 2019, după ce jurnalista a depus plângere pentru șantaj, hărțuire și amenințare, forțele de ordine au acționat. Bărbatul a fost reținut și a petrecut șase luni în arest preventiv. Însă, potrivit informațiilor de pe portal.just.ro, instanța a decis suspendarea executării pedepsei pentru inculpat, stabilind un termen de supraveghere de trei ani. Pe durata acestui termen, bărbatul a fost obligat să presteze muncă în folosul comunității timp de de zile lucrătoare. De asemenea, el trebuie să îi achite Marei Bănică suma de de euro, daune morale, plus de lei cheltuieli de judecată.

