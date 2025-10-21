Mara Bănică a traversat șapte ani de coșmar. Jurnalista a deveni ținta a zecii de mii de mesaje de la aceeași persoană, mesaje care alternau între declarații de iubire și amenințări. Deși bărbatul care o hărțuit-o pe Mara Bănică a fost găsit și arestat, acesta a petrecut doar o scurtă perioadă în spatele gratiilor.

Ce pedeapă a primit agresorul