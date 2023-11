Barbie a depășit încasări de 1 miliard de dolari la nivel mondial după 17 zile de la lansare

a depășit 1 miliard de dolari în box office-ul global, cu 459 de milioane de dolari în America de Nord și 572 de milioane de dolari la nivel internațional.

Gerwig este prima femeie regizor cu un film de un miliard de dolari

Alte trei superproducții de un miliard de dolari au fost regizate de femei, printre care „Frozen” (1,3 miliarde de dolari) și „Frozen 2” (1,45 miliarde de dolari), ambele regizate de Jennifer Lee și Chris Buck, precum și „Captain Marvel” (1,1 miliarde de dolari), regizat de Anna Boden și Ryan Fleck.

„Barbie” atinge noul record după doar 17 zile de la lansare, devenind cea mai rapidă lansare . (și a opta din istoria de 100 de ani a studioului) care se alătură clubului miliardului de dolari. „Harry Potter și Talismanele Morții”: Partea 2″ a deținut anterior acest record, cu 19 zile.

Este doar al doilea blockbuster din acest an și al șaselea din era pandemiei care trece de 1 miliard de dolari, după „Spider-Man: No Way Home”, „Top Gun: Maverick”, „Jurassic World Dominion” și „Avatar: Calea apelor”.