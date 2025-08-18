Bebe Cotimanis, dezvăluiri despre viața de tată! Cum a reacționat actorul când fiul lui a plecat de acasă

Bebe Cotimanis, unul dintre cei mai cunoscuți de la noi din țară, a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre viața de tată. Actorul a mărturisit ce fel de părinte a fost pentru cei doi copii ai lui.

Bebe Cotimanis are doi copii: o fată, în vârstă de 37 de ani, și un băiat de 23 de ani. a mărturisit că a fost un tată destul de absent în viața copiilor, din cauza meseriei sale.

Bebe Cotimanis: „N-am fost un tată ideal”

Celebrul actor a povestit că, deși a încercat, nu a reușit să fie un tată ideal. În schimb, acesta își iubește copiii mai mult ca orice pe această lume. Meseria lui a implicat multe zile petrecute pe platourile de filmare și, astfel, a pierdut multe momente importante din viața pruncilor lui.

„N-am fost tatăl ideal. Și asta am declarat-o și copiilor mei, dar continui să fiu un tată bun. De ce? Pentru că am fost foarte ocupat. 200 de episoade, un film artistic…mai puțin pe acasă. Asta nu înseamnă că nu mă duceam în fiecare zi. Când ajungeam acasă, toată lumea dormea, iar eu mă apucam de lucru”, a declarat Bebe Cotimanis în , potrivit .

Deși are 23 de ani, fiul lui Bebe Cotimanis și al Florianei Mărcuță, Matei, a ales să plece de acasă și să se mute cu iubita lui. Băiatul s-a îndrăgostit și astfel a ales să plece după aleasa inimii la Iași.

Tatăl acestuia a mărturisit că l-a încurajat în acest sens, deoarece este de părere că trebuie să facă ce îi spune inima.

„Eu m-am mutat cu Iulia. Stăm la Bogați, cum ți-am spus, și copiii vin când au timp. Matei s-a îndrăgostit și a fugit de acasă, de lângă mama lui. S-a dus la Iași. S-a îndrăgostit de o fată frumoasă, aproape la fel de frumoasă ca tine, cu un caracter la fel de frumos ca și al tău. A fost foarte greu să se desprindă, dar eu i-am spus: „Du-te unde te duce inima’, pentru că eu așa am făcut toată viața. Se simte bine, face detailing de mașini. Le aranjează, le lustruiește și îi place. Îl iubesc ca ochii din cap. Are 23 de ani”, a adăugat acesta în același podcast.