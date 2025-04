Bella Santiago a primit o veste neașteptată! Ce au descoperit medicii în timpul operației: „Pentru mine a fost șocant”

a fost operată, de curând, la genunchi, după ce a suferit un accident la schi.

Medicii au descoperit un lucru neașteptat, în timpul operației

Artista a mărturisit că, în timpul intervenției chirurgicale, medicii au descoperit un lucru neașteptat.

Bella a povestit că a crezut că este vorba de o căzătură banală, însă a avut dureri extrem de mari și așa a decis să meargă la medic. Din păcate, nici recuperarea nu este deloc ușoară.

„A venit Ambulanța pe pârtie. Mi-au spus că este doar întindere de ligament și pot să mă recuperez acasă. Am așteptat două săptămâni, dar după două săptămâni simțeam că doare din ce în ce mai rău. S-a desumflat și eu cu soțul meu am decis să facem un RMN și am ajuns că trebuie să mă operez. M-am simțit mai bine după pentru că înainte de operație nici nu puteam să mă mișc, să întind piciorul. Pentru mine a fost șocant, nu voiam să mă operez”, a relatat Bella Santiago, la Xtra Night Show, potrivit .

Operația trebuia să fie una simplă, însă a apărut ceva neprevăzut, care a schimbat totul. În timpul operației, medicul a observat că nu era vorba despre ruptură de menisc.

„Să nu vă operați”

Astfel că doar i-au curățat locul unde era lovitura, iar acum fosta concurentă de la Power Couple se află într-o perioadă lungă de recuperare atât fizică, cât și emoțională.

„Toți doctorii au zis că trebuie operat piciorul pentru că e meniscul rupt și a ieșit la RMN că nu era meniscul problema. Ca să fie sigur medicul m-a operat; mi-a deschis genunchiul și doar a curățat. Recuperarea este mult mai grea decât operația, așa că, dacă aveți probleme la picior și e doar întindere de ligament, să nu vă operați”, a spus Bella Santiago, potrivit .