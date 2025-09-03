B1 Inregistrari!
Mihai Bendeac, dezvăluiri despre relația cu Mirela Zeța: „A fost superb şi am avut multe de învățat de la ea”. De ce s-au despărțit

Traian Avarvarei
03 sept. 2025, 16:24
Mihai Bendeac, dezvăluiri despre relația cu Mirela Zeța: „A fost superb şi am avut multe de învățat de la ea”. De ce s-au despărțit
Actorul Mihai Bendeac. Sursa foto: Captură video - Micutzu Stand-up Official / YouTube

Mihai Bendeac e unul dintre cei mai râvniți burlaci din showbiz-ul românesc, iar de-a lungul anilor a avut relații cu mai multe femei celebre. Una dintre ele a fost Mirela Zeța, despre care a avut numai cuvinte de laudă, chiar dacă relația lor n-a durat mult. Între timp, în 2022, actrița s-a căsătorit cu alesul inimii sale.

Cuprins

  • Ce a spus Mihai Bendeac despre relația cu Mirela Zeța
  • Ce a spus Mirela Zeța despre căsnicia ei

Ce a spus Mihai Bendeac despre relația cu Mirela Zeța

Mihai Bendeac a povestit că a avut o relație cu Mirela Zeța, cu care a fost coleg de facultate. S-au despărțit, dar au rămas în relații bune și chiar au jucat ulterior împreună în show-ul „Mondenii”.

„Eram în facultate, prin anul 2… Ce vremuri… N-a durat foarte mult, dar a fost superb şi am avut multe de învăţat de la ea. Nu am fi putut să rămânem împreună, întrucât avem personalităţi ce se lovesc mereu cap în cap”, spunea Mihai Bendeac, potrivit VIVA!.

Ce a spus Mirela Zeța despre căsnicia ei

Din 2009, cei doi au lucrat la proiecte separate, iar acum 3 ani, Mirela Zeța s-a și căsătorit cu partenerul ei, totul în mare discreție.

„Mă bucur că am făcut acest pas. Nu credeam că o să fac acest pas. A fost un proces de cunoaștere și de întrebări până să spun „da” foarte interesant și unic. E minunat. Căsătoria e o consecință a unei relații pe care o ai cu partenerul.

Dacă acea relație e faină, atunci e faină și căsătoria. E o experiență. Voiam să știu cum e. Eram curioasă. Dincolo de prejudecățile celor din jur, că e o închisoare, tot felul de etichete, voiam să știu cum e pentru mine”, a spus, la un moment dat, Mirela Zeța, pentru Unica.

