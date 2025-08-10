Betty Salam s-a lansat în muzică, exact ca tatăl ei, și e fericită cu ce face, dar a rămas cu regretul de a fi renunțat devreme la școală. Betty a povestit că a încetat să mai meargă la școală după ce mama ei a murit, iar colegii nu i-au arătat empatia de care avea nevoie, ba dimpotrivă. Ștefania Stoian, mama cântăreței, a murit la vârsta de 27 de ani, din cauza unei ciroze hepatice.

Ce a povestit Betty Salam despre contextul în care a renunțat la școală

„Am avut parte de un fel de bullying la școală, din cauza etniei. Eu nu eram obișnuită. Pe mine toată lumea mă îndrăgea când eram mică, aveam foarte mulți prieteni. Niciodată nu am vorbit despre subiectul acesta, ba chiar fugeam de el.

Într-adevăr, eram un elev silitor înainte să se stingă mama mea din viață, îmi plăcea să merg la școală, aveam note bunicele, nu lipseam, până când ea nu a mai fost, nici eu nu am mai fost. Când am luat decizia, am luat-o singură, am zis că vreau să merg la școală, că mi-e dor de colegi, dar lor nu le era dor de mine. Am zis că poate după situația asta prin care eu trec, că ei îmi vor fi alături cumva”, a spus Betty Salam, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Cântăreața a recunoscut apoi că are șapte clase și a detaliat momentele traumatizante cauzate de colegii ei.

„Nu știu de ce se comportau așa cu mine, unii, nu toți. De ziua mamei, îmi aduc aminte, acela a fost momentul în care eu m-am răcit foarte tare de școală, a fost o scuză. Îi îndrum pe cei care se duc la școală să se țină, indiferent de cine îi judecă. Eu, în momentul acela, nu aveam nevoie de niciun sfat mai puțin bun.

Eu aveam nevoie de susținere. De ziua mamei trebuia să facem niște felicitări. Am făcut și eu felicitare, chiar dacă mama nu mai era în viață. Mi-a spus colega mea: „Tu de ce faci felicitare? Oricum nu ai pentru cine. Mai bine uită-te la noi”, a mai afirmat Betty Salam, potrivit

Ce a spus Betty Salam despre înmormântarea mamei sale

Betty a mai povestit că nu a mers la înmormântarea mamei sale și abia la 6-7 ani distanță și-a făcut curaj să se uite la filmarea cu funeraliile.

„Am căutat-o după mulți ani, după 6-7 ani de la moartea ei. Nu am avut curaj să caut. Nu voiam să-l văd pe tata în filmările alea. Eu mă pun în locul omului foarte des. Am spus că nu voiam să mă uit pentru că nu voiam să-l văd pe tata, dar am intrat. Mi-am făcut curaj, am vrut să văd cum a fost. Mi s-a spus că nu aveai loc să treci. Cine erau oamenii care au stat lângă tata, voiam să văd niște detalii!

Am intrat și am văzut un film. Ce bine că n-am fost acolo. Eu am rămas cu imaginea mamei frumoasă. Cred că m-ar afectat și mai mult. Nu făceam față”, Betty Salam.