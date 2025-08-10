B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Motivul cutremurător pentru care Betty Salam a renunțat de mică la școală. Ce i-au făcut colegii ei: „De ziua mamei, îmi aduc aminte că…”

Motivul cutremurător pentru care Betty Salam a renunțat de mică la școală. Ce i-au făcut colegii ei: „De ziua mamei, îmi aduc aminte că…”

Traian Avarvarei
10 aug. 2025, 21:23
Motivul cutremurător pentru care Betty Salam a renunțat de mică la școală. Ce i-au făcut colegii ei: „De ziua mamei, îmi aduc aminte că...”
Betty Salam. Sursa foto: Captură video - Xtra Night Show / YouTube

Betty Salam s-a lansat în muzică, exact ca tatăl ei, și e fericită cu ce face, dar a rămas cu regretul de a fi renunțat devreme la școală. Betty a povestit că a încetat să mai meargă la școală după ce mama ei a murit, iar colegii nu i-au arătat empatia de care avea nevoie, ba dimpotrivă. Ștefania Stoian, mama cântăreței, a murit la vârsta de 27 de ani, din cauza unei ciroze hepatice.

Cuprins

  • Ce a povestit Betty Salam despre contextul în care a renunțat la școală
  • Ce a spus Betty Salam despre înmormântarea mamei sale

Ce a povestit Betty Salam despre contextul în care a renunțat la școală

„Am avut parte de un fel de bullying la școală, din cauza etniei. Eu nu eram obișnuită. Pe mine toată lumea mă îndrăgea când eram mică, aveam foarte mulți prieteni. Niciodată nu am vorbit despre subiectul acesta, ba chiar fugeam de el.

Într-adevăr, eram un elev silitor înainte să se stingă mama mea din viață, îmi plăcea să merg la școală, aveam note bunicele, nu lipseam, până când ea nu a mai fost, nici eu nu am mai fost. Când am luat decizia, am luat-o singură, am zis că vreau să merg la școală, că mi-e dor de colegi, dar lor nu le era dor de mine. Am zis că poate după situația asta prin care eu trec, că ei îmi vor fi alături cumva”, a spus Betty Salam, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Cântăreața a recunoscut apoi că are șapte clase și a detaliat momentele traumatizante cauzate de colegii ei.

„Nu știu de ce se comportau așa cu mine, unii, nu toți. De ziua mamei, îmi aduc aminte, acela a fost momentul în care eu m-am răcit foarte tare de școală, a fost o scuză. Îi îndrum pe cei care se duc la școală să se țină, indiferent de cine îi judecă. Eu, în momentul acela, nu aveam nevoie de niciun sfat mai puțin bun.

Eu aveam nevoie de susținere. De ziua mamei trebuia să facem niște felicitări. Am făcut și eu felicitare, chiar dacă mama nu mai era în viață. Mi-a spus colega mea: „Tu de ce faci felicitare? Oricum nu ai pentru cine. Mai bine uită-te la noi”, a mai afirmat Betty Salam, potrivit VIVA!.

Ce a spus Betty Salam despre înmormântarea mamei sale

Betty a mai povestit că nu a mers la înmormântarea mamei sale și abia la 6-7 ani distanță și-a făcut curaj să se uite la filmarea cu funeraliile.

„Am căutat-o după mulți ani, după 6-7 ani de la moartea ei. Nu am avut curaj să caut. Nu voiam să-l văd pe tata în filmările alea. Eu mă pun în locul omului foarte des. Am spus că nu voiam să mă uit pentru că nu voiam să-l văd pe tata, dar am intrat. Mi-am făcut curaj, am vrut să văd cum a fost. Mi s-a spus că nu aveai loc să treci. Cine erau oamenii care au stat lângă tata, voiam să văd niște detalii!

Am intrat și am văzut un film. Ce bine că n-am fost acolo. Eu am rămas cu imaginea mamei frumoasă. Cred că m-ar afectat și mai mult. Nu făceam față”, a susținut Betty Salam.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Magicianul Robert Tudor, prins pe autostradă cu o viteză uluitoare. Ce amendă a primit: „Prostia se plătește” (VIDEO)
Monden
Magicianul Robert Tudor, prins pe autostradă cu o viteză uluitoare. Ce amendă a primit: „Prostia se plătește” (VIDEO)
Maria de la Insula Iubirii, dezvăluiri incredibile: A suferit un preinfarct și nu vede cu ochiul stâng. Ce a pățit
Monden
Maria de la Insula Iubirii, dezvăluiri incredibile: A suferit un preinfarct și nu vede cu ochiul stâng. Ce a pățit
Mihai Trăistariu, critici dure pentru politicieni, în contextul măsurilor de austeritate: „Să nu-și facă vile și salarii nesimțite”
Monden
Mihai Trăistariu, critici dure pentru politicieni, în contextul măsurilor de austeritate: „Să nu-și facă vile și salarii nesimțite”
Metoda extremă la care apelează Sanda Ladoși pentru a se menține în formă: „Atât de bine îi face organismului, de nu crezi!”
Monden
Metoda extremă la care apelează Sanda Ladoși pentru a se menține în formă: „Atât de bine îi face organismului, de nu crezi!”
Dan Negru, dezamăgit de infrastructura feroviară: „România nu e o țară, e o afacere”
Monden
Dan Negru, dezamăgit de infrastructura feroviară: „România nu e o țară, e o afacere”
Cât a plătit Flick Domnul Rimă pe un prânz în Mamaia Sat. Ce l-a șocat când și-a comandat 2 mici: „Când ești în vacanță, banii nu mai au aceeași valoare, dar…”
Monden
Cât a plătit Flick Domnul Rimă pe un prânz în Mamaia Sat. Ce l-a șocat când și-a comandat 2 mici: „Când ești în vacanță, banii nu mai au aceeași valoare, dar…”
Îngrijorări privind starea de sănătate a lui Kate Middleton: „Nu mai are nici 40 de kilograme”
Monden
Îngrijorări privind starea de sănătate a lui Kate Middleton: „Nu mai are nici 40 de kilograme”
Replica lui Alexandru Ciucu, după ce Cătălin Botezatu i-a luat apărarea Alinei Sorescu: „Poate îi e și puțin teamă de concurență”
Monden
Replica lui Alexandru Ciucu, după ce Cătălin Botezatu i-a luat apărarea Alinei Sorescu: „Poate îi e și puțin teamă de concurență”
Betty Salam, mărturisiri dureroase despre tragedia care i-a marcat copilăria. Nu a fost la înmormântarea mamei sale, dar a văzut filmarea ani mai târziu: „Mi-am făcut curaj și…”
Monden
Betty Salam, mărturisiri dureroase despre tragedia care i-a marcat copilăria. Nu a fost la înmormântarea mamei sale, dar a văzut filmarea ani mai târziu: „Mi-am făcut curaj și…”
Andreea Marin, apariție neașteptată pe rețelele de socializare. Fanii nu au ezitat să o complimenteze: „Cât de bine poți să arăți”
Monden
Andreea Marin, apariție neașteptată pe rețelele de socializare. Fanii nu au ezitat să o complimenteze: „Cât de bine poți să arăți”
Ultima oră
21:56 - Bolojan, despre concedierile la stat: „Reducerile se pot face corect, în așa fel încât banii cetățenilor să nu fie risipiți și să fie folosiți pentru servicii sau investiții pe care ei le folosesc”
20:50 - CTP revine! A găsit o poreclă și pentru Sorin Grindeanu: M-am simțit dator…
20:26 - Magicianul Robert Tudor, prins pe autostradă cu o viteză uluitoare. Ce amendă a primit: „Prostia se plătește” (VIDEO)
19:55 - Maria de la Insula Iubirii, dezvăluiri incredibile: A suferit un preinfarct și nu vede cu ochiul stâng. Ce a pățit
19:24 - Prețurile locuințelor în România au crescut cu 61% în ultimul deceniu, mai mult ca în restul Europei. Un metru pătrat de apartament la Cluj costă cât la Madrid
18:52 - Date îngrijorătoare: Numărul copiilor cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate e în creștere. Cifrele oficiale
18:19 - Nicușor Dan, drumeție cu familia în Republica Moldova: „Copiii au fost cei mai încântaţi” (VIDEO)
17:52 - Băiat de 10 ani, prins de polițiști la volanul unei mașini. Tatăl era pe scaunul din dreapta
17:34 - O vidră i-a adus pe jandarmii din Satu Mare la coafor (VIDEO, FOTO)
17:10 - Mihai Trăistariu, critici dure pentru politicieni, în contextul măsurilor de austeritate: „Să nu-și facă vile și salarii nesimțite”