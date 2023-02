Beyonce a devenit cel mai premiat artist din istoria galei Grammy Awards (VIDEO)

Cântăreața americană Beyonce a devenit cel mai premiat artist din istoria galei Grammy Awards, după ce a câștigat patru trofee duminică seară la Los Angeles, ridicând astfel numărul victoriilor obținute în cariera sa la 32, conform agențiilor de presă AFP și Reuters, în condițiile în care această ceremonie încă nu s-a încheiat.

Beyonce, nominalizată de nouă ori la Grammy

Starul american, care a primit nouă nominalizări la ediţia din acest an a premiilor Grammy, s-a impus deocamdată la patru categorii: „cel mai bun album dance/electronic” („Renaissance”), „cea mai bună înregistrare dance/electro” („Break my soul”), „cea mai bună interpretare tradiţională R&B” („Plastic off the sofa”) şi „cel mai bun cântec R&B” („Cuff It”).

Peste 30 de premii în palmaresul artistei

Precedentul record – 31 de premii Grammy – îi aparţinea regretatului dirijor de muzică clasică Georg Solti.

„Încerc să nu devin prea emoţionată. Încerc doar să mă bucur de această seară. Vreau să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru că mă protejează. Îţi mulţumesc, Dumnezeu!”, a declarat artista americană.

De asemenea, cântăreaţa pop le-a mulţumit membrilor familiei sale şi a transmis un mesaj comunităţii LGBTQ: „Vă mulţumesc pentru dragostea voastră şi pentru faptul că aţi reinventat acest gen muzical”.

Beyonce rămâne în cursă şi pentru câştigarea principalelor trofee ale galei – „cântecul anului”, „înregistrarea anului” şi „albumul anului” – datorită celui mai recent album de studio al său, „Renaissance” din 2021, un material discografic cu accente dance, house şi disco, relatează