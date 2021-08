Bianca Drăgușanu a ajuns de urgență la spital. Ce s-a întâmplat cu vedeta

Bianca Drăgușanu a ajuns la o clinică privată, luni, după ce a leșinat în baie, la scurtă vreme după ce s-a întors dintr-un sejur de pe litoral

Vedeta a confirmat că i s-a făcut rău, brusc și a avut nevoie de ajutorul medicilor.

„Cam așa stă situația la ora 03:20 (…) În caz că nu știați de mine sunt foarte bine și o să fiu și mai bine de atât, după asta o să-mi revin, mă duc la sală și îmi văd de activitățile mele zilnice”, dezvăluia Bianca Drăgușanu pe Instagram, după ce a ajuns pe perfuzii, la o clinică privată din București.

Bianca Drăgușanu a povestit cum i s-a făcut rău. Ea a adăugat că, personal, crede că nu-i vorba despre nimic grav, ci doar despre o cădere de calciu, pe fondul oboselii acumulate în aceste zile.

„Am simțit o stare de slăbiciune, am apucat să o chem pe mama, înainte să leșin în baie. Aveam tensiunea foarte mică, și am mers la o clinică privată, unde mi s-a făcut o perfuzie. Nu am stat internată, eu sunt cel mai bun doctor pentru mine, îmi cunosc organismul și știu de ce are nevoie”, a spus Bianca Drăgușanu, conform impact.ro.

Ea a recunoscut că nu se odihnește suficient și nici nu respectă un regim alimentar, desi suferă de diabet.

„Eu dorm foarte puțin, cam cinci ore maxim, sunt hiperactivă. După ce am ajuns acasă, am băut o grămadă de cafea, știu că ajută la creșterea tensiunii”, a adăugat Bianca Drăgușanu, conform sursei citate.

„O s-o las mai moale cu cartofii prăjiți ai Sofiei. Mama îi face ei, ea nu-i termină pe toți din farfurie și îi mănânc eu. Iau vitamina C și magneziu și trebuie să mi fac și un anume regim alimentar, mai ales că eu am avut și un diabet, care trebuie ținut sub control”, a mai spus aceasta.