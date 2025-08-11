Bianca Drăgușanu, atac nemilos la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Nu vreau să vorbesc despre penibilitatea asta aberantă, este de râsul circului”. Ce alte săgeți a mai aruncat vedeta

Bianca Drăgușanu, tună și fulgeră la adresa Claudiei Pătrășcanu. Blondina nu s-a mai abținut și a dat „din casă”. Aceasta a făcut declarații USTURĂTOARE la adresa

Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu se află în „război” de ceva vreme. Acestea s-au mai văzut în instanță și nu de puține ori. „Drăgușanca” a mărturisit că ea a avut câștig de cauză de mai multe ori. Bianca ar fi dat-o în judecată pentru faptul că între ele a izbucnit un conflict de amploare, în media, care a dus la pierderea contractelor în valoare de 30.000 de euro, în ceea ce o privește pe Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu, acidă la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Este de râsul curcilor!”

Bianca Drăgușanu: „Nu mi-am împins copiii în față ca pretext să par eu Sfânta Filofteia”

Bianca Drăgușanu nu a menajat-o deloc pe cântăreață, deși a spus că nu vrea să discute prea mult despre situația dintre ele două. Sexy mămica a mărturisit că tot ceea ce se întâmplă este „de râsul circului” și că, deși fosta soție a lui Gabi Bădălău a dat-o în judecată de multe ori, de la fel de multe ori a ieșit învinsă.

„Nu vreau să vorbesc despre penibilitatea asta aberantă, este de râsul circului, numai un om care nu are ce să facă, care nu are nicio ocupație, nicio meserie, poate să facă așa ceva. Este penibil, aberant, amuzant, este de râsul curcilor! Ea se laudă că a câștigat toate procesele cu mine, nu este adevărat, se poate vedea. (…) Ea m-a dat de 1.000 de ori în judecată și a pierdut de 1.100.

Eu nu doresc nimic nimănui, decât să fie un om bun, un om fericit și, dacă tot se laudă cu Dumnezeu, că ea cu Dumnezeu toate le face, să își vadă de calea bisericilor și a mănăstirilor și să fie un om mai bun, mai pașnic, că nu i-a vrut nimeni răul niciodată”, a declarat Bianca Drăgușanu, la Summer Star, conform

Mai mult, a afirmat că artista s-ar folosi de copii pentru a afișa imaginea unei femei „de casă”. Aceasta a abordat inclusiv latura spirituală pe care Claudia o afișează în ultima vreme.

„Eu nu intenționez decât să fie pace și fiecare să își găsească echilibrul în viață (….) Eu întotdeauna am fost un om pașnic și nu am purtat numele lui Dumnezeu cu mine doar ca un afiș și nu mi-am împins copiii în față ca pretext să par eu Sfânta Filofteia (…) Eu vreau doar să fiu lăsată în pace. Poate o dată-de două ori, tac, dar nu de multe ori. A cincea oară acționez și am niște cuvinte simpatice pe care nu mai pot să le retrag”, a declarat Bianca Drăgușanu, la Antena Stars.