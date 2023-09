Bianca Drăgușanu l-a făcut praf pe Randi! Ce i-a transmis vedeta, după ce artistul a zis că „vomită” la afirmațiile ei: „Se crede deștept, prost sau bărbat?”

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai controversate persoane din showbiz-ul românesc. De curând, vedeta a susținut că vrea să aibă alături un bărbat cu mulți bani, care să fie la același nivel cu ea și să îi ofere totul.

Ce a spus Bianca Drăgușanu despre bărbații săraci

„Nu aș alege pe niciunul, de ce să stau cu un sărac? Ca să îl țin eu? Dacă e sărac înseamnă că nu are capacitatea pe care mi-o doresc eu de la un bărbat. . Dacă nu ai mai mult decât am eu, nu am ce să discut cu tine.

Practic, eu vin cu o viață bună la pachet. Eu îmi ofer mie tot ce îmi doresc, asta este evident. Dacă aleg un bărbat, nu am cum să aleg un bărbat mai sărac decât mine.

Știi, eu de multe ori fac afirmații de care sunt conștientă că vor deveni virale. Nu trebuia să mă exprim neapărat așa. Mă oprește lumea în trafic și zice „Bianca, am Skoda, e vreo problemă?”, zic „Nu, frate, stai liniștit”.

Adică eu nu am o problemă cu mașina, puteam să zic Trabant, că e același lucru..Nu aș putea sta de vorbă cu un om mai puțin potent financiar decât mine. Ce aș putea eu să învăț de la el, repet, cheltuim banii mei împreună? Eu am un copil, trebuie să îmi cresc copilul. Ce aș putea face cu unul care nu are bani?”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru .

Scandal monstru între Bianca Drăgușanu și Randi

Se pare că care au vizat bărbații au agitat apele, iar printre cei care s-au simțit lezați se numără și Randi. Artistul a publicat pe pagina sa de Instagram un scurt comentariu în care a precizat că „vomită” la auzul acestor vorbe.

Lucrurile nu s-au oprit aici, deoarece Bianca Drăgușanu a venit cu un limbaj acid la adresa cântărețului și a ținut să explice că-l vedea „mai deștept”.

„Se trezi iapa lu’ Zoro că vomită 🤣 Dar de ce? Se crede deștept, prost sau bărbat? Sau din ce cauză vomită? De prostie sau de săracie? Spre surprinderea mea mă așteptam să fie mai deștept pentru că altfel nu avea cum să facă afirmații care să aibă legătura cu deșteptăciunea. N-ai cum să fii deștept când te trezești vorbind”, a spus Bianca Drăgușanu pentru .

Mai mult decât atât, vedeta a ținut să precizeze că „bărbația tace și face, nu se vomită pe Instagram”.

„Eu nu știu niciun prost care a făcut istorie, care a schimbat lumea, nu contează dacă a fost bogat sau sărac. Poate s-a trezit unul azi care ar putea să o facă. Prostia face gălăgie și bărbăția tace și face, nu se vomită pe Instagram. Cred că nu va lua personal ”disputa” pentru că sunt sigură că pare că e pe cale să schimbe lumea. Mai ales că e supi azi și îl doare burtica și are grețuri”, a mai spus Bianca Drăgușanu, pentru sursa menționată.