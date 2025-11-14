Bianca este cunoscută pentru numeroasele sale chirurgicale. Aceasta mărturisește că acum vrea să își micșoreze tot ce la un moment dat a făcut mare. Iată despre ce este vorba!

Noi modificări

Printre cele mai cunoscute intervenții ale Biancăi Drăgușanu se numără rinoplastia, augmentarea buzelor, implanturile mamare, lip lift-ul, liftingul facial, reconturarea mandibulei și conturarea sprâncenelor prin machiaj permanent.

De asemenea, a apelat la tratamente cu botox și acid hialuronic pentru menținerea unui ten neted și a unor trăsături definite. Acum, ea vrea noi modificări.

„Când mă uit la pozele cu mine, efectiv mi se pare că sunt foarte urâtă. Proporțiile nu erau corecte față de acum. De vreun an de zile tot încerc să le modelez. Mi-am făcut lip lift, mi-am făcut rinoplastie să fie nasul mai mic, buzele mai mici, acum vreau să îmi fac sânii mai mici. Vreau să micșorez tot ce am făcut mare la un moment dat”, a declarat ea, la Antena Stars, citată de Viva.

Cum răspunde criticilor

Bianca Drăgușanu a primit, de-a lungul timpului, o mulțime de critici din cauza intervențiilor făcute. Despre cei care o critică, ea a spus, în urmă cu ceva timp, că sunt liberi să placă alte persoane.

„Despre mine se scriu, se spun, se bârfesc multe. Se întâmplă multe lucruri, fără număr. Foarte bine. Să știți că operațiile astea estetice pe care le-am făcut eu le consider reușite. Eu sunt foarte confortabilă cu mine în pielea mea”, a spus ea.

„Eu mă simt frumoasă. Consider că am făcut investiții și investițiile pe care mi le doream, și n-am de datorat nimănui nicio explicație”, a adăugat.

„Dacă nu vă place barba mea, dacă nu vă place de mine, foarte bine. Există multe alte persoane de care poate să vă placă. E o liberă alegere. Fiecare face ce vrea cu corpului și îi place de cine vrea”, a încheiat.