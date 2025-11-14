B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Bianca Drăgușanu: „Mi se pare că sunt foarte urâtă”/ „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare la un moment dat”

Bianca Drăgușanu: „Mi se pare că sunt foarte urâtă”/ „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare la un moment dat”

Selen Osmanoglu
14 nov. 2025, 10:09
Bianca Drăgușanu: „Mi se pare că sunt foarte urâtă”/ „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare la un moment dat”
Bianca Drăgușanu. Sursa foto: Captură video - AntenaStars / YouTube
Cuprins
  1. Noi modificări
  2. Cum răspunde criticilor

Bianca Drăgușanu este cunoscută pentru numeroasele sale intervenții chirurgicale. Aceasta mărturisește că acum vrea să își micșoreze tot ce la un moment dat a făcut mare. Iată despre ce este vorba!

Noi modificări

Printre cele mai cunoscute intervenții ale Biancăi Drăgușanu se numără rinoplastia, augmentarea buzelor, implanturile mamare, lip lift-ul, liftingul facial, reconturarea mandibulei și conturarea sprâncenelor prin machiaj permanent.

De asemenea, a apelat la tratamente cu botox și acid hialuronic pentru menținerea unui ten neted și a unor trăsături definite. Acum, ea vrea noi modificări.

„Când mă uit la pozele cu mine, efectiv mi se pare că sunt foarte urâtă. Proporțiile nu erau corecte față de acum. De vreun an de zile tot încerc să le modelez. Mi-am făcut lip lift, mi-am făcut rinoplastie să fie nasul mai mic, buzele mai mici, acum vreau să îmi fac sânii mai mici. Vreau să micșorez tot ce am făcut mare la un moment dat”, a declarat ea, la Antena Stars, citată de Viva.

Cum răspunde criticilor

Bianca Drăgușanu a primit, de-a lungul timpului, o mulțime de critici din cauza intervențiilor făcute. Despre cei care o critică, ea a spus, în urmă cu ceva timp, că sunt liberi să placă alte persoane.

„Despre mine se scriu, se spun, se bârfesc multe. Se întâmplă multe lucruri, fără număr. Foarte bine. Să știți că operațiile astea estetice pe care le-am făcut eu le consider reușite. Eu sunt foarte confortabilă cu mine în pielea mea”, a spus ea.

„Eu mă simt frumoasă. Consider că am făcut investiții și investițiile pe care mi le doream, și n-am de datorat nimănui nicio explicație”, a adăugat.

„Dacă nu vă place barba mea, dacă nu vă place de mine, foarte bine. Există multe alte persoane de care poate să vă placă. E o liberă alegere. Fiecare face ce vrea cu corpului și îi place de cine vrea”, a încheiat.

Tags:
Citește și...
Irina Fodor: „Când am filmări, renunț la această dependență, dar dacă am trei zile libere…”. La ce nu poate rezista prezentatoarea TV
Monden
Irina Fodor: „Când am filmări, renunț la această dependență, dar dacă am trei zile libere…”. La ce nu poate rezista prezentatoarea TV
Mădălina Ghenea, despre fiica ei: „E un copil foarte cuminte, un copil concentrat pe școală”. Cine stă cu copilul când mama este plecată
Monden
Mădălina Ghenea, despre fiica ei: „E un copil foarte cuminte, un copil concentrat pe școală”. Cine stă cu copilul când mama este plecată
Ioana Tufaru, dezvăluiri neașteptate! Ce promisiune i-a făcut lui Horia Moculescu înainte ca maestrul să plece dintre noi
Monden
Ioana Tufaru, dezvăluiri neașteptate! Ce promisiune i-a făcut lui Horia Moculescu înainte ca maestrul să plece dintre noi
Gina Pistol, după ce a slăbit: „Am renunțat la alimentele care produc inflamații în corp”. Cum se menține acum în formă
Monden
Gina Pistol, după ce a slăbit: „Am renunțat la alimentele care produc inflamații în corp”. Cum se menține acum în formă
Morgan Freeman, secretul unei cariere de durată în actorie: „Nu lăsa bătrânul să intre în tine”
Monden
Morgan Freeman, secretul unei cariere de durată în actorie: „Nu lăsa bătrânul să intre în tine”
Gabriela Prisacariu: „N-am energie să fac nimic”. Cu ce probleme de sănătate se confruntă
Monden
Gabriela Prisacariu: „N-am energie să fac nimic”. Cu ce probleme de sănătate se confruntă
Dan Alexa îi vede pe Hagi și Halep la „Asia Express”: „Eu cred că ar face față”
Monden
Dan Alexa îi vede pe Hagi și Halep la „Asia Express”: „Eu cred că ar face față”
Gabi Tamaș și Dan Alexa, câștigătorii de la „Asia Express”! Cât valorează premiul cel mare și care au fost primele declarații după ce au ieșit învingători
Monden
Gabi Tamaș și Dan Alexa, câștigătorii de la „Asia Express”! Cât valorează premiul cel mare și care au fost primele declarații după ce au ieșit învingători
De ce s-au despărțit, în realitate, Horia și Mariana Moculescu. Adevăratul motiv care a pus capăt căsniciei lor
Monden
De ce s-au despărțit, în realitate, Horia și Mariana Moculescu. Adevăratul motiv care a pus capăt căsniciei lor
Sânziana Negru, despre Ștefan Floroaica și „Asia Express”: „E o experiență pe care am trăit-o amândoi”. Ce mesaj a transmis înainte de marea finală
Monden
Sânziana Negru, despre Ștefan Floroaica și „Asia Express”: „E o experiență pe care am trăit-o amândoi”. Ce mesaj a transmis înainte de marea finală
Ultima oră
11:01 - Reguli noi la comunicarea amenzilor. Proiect legislativ care modifică radical actualele proceduri
10:30 - Proiectul social al lui Ciprian Ciucu, Banca Locală de Alimente, premiat la Madrid
10:29 - Vremea în România astăzi, 14 noiembrie 2025: O zi de toamnă târzie, dar plăcută
10:28 - Irina Fodor: „Când am filmări, renunț la această dependență, dar dacă am trei zile libere…”. La ce nu poate rezista prezentatoarea TV
10:26 - Consecințele măsurilor de austeritate. Economia României a început să scadă în trimestrul trei
Catalin Drula
09:52 - Accident mortal în Rusia. Un avion de luptă SU-30 s-a prăbușit în timpul unui antrenament. Piloții au murit
09:38 - Mădălina Ghenea, despre fiica ei: „E un copil foarte cuminte, un copil concentrat pe școală”. Cine stă cu copilul când mama este plecată
09:11 - Începe postul Crăciunului. Creștinii ortodocși se pregătesc pentru Sărbătoarea Nașterii Domnului
09:06 - Atac rusesc masiv asupra Kievului. O persoană a murit, iar alte 15 au fost rănite
09:02 - COMUNICAT „MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LINIEI DE TRAMVAI NR.55 ETAPA II” în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 13.11.2025