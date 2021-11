Bianca Drăgușanu nu îl mai suportă pe Cătălin Măruță. Ce i-a făcut prezentatorul de la Pro Tv: „Sunt total dezamăgită, nu are niciun fel de scrupule”

Bianca Drăgușanu este nemulțumită de atitudinea lui Cătălin Măruță. Vedeta spune că nu va mai apărea pe platoul emisiunii „La Măruță”.

Bianca Drăgușanu versus Cătălin Măruță

Diva Instagramului a fost invitată, recent, să discute cu prezentatorul emisiunii de la Pro Tv. Însă, vedeta s-a dezamăgit de întrebările jurnalistului. Vezi ma multe poze în galeria foto de AICI.

Bianca Drăgușanu nu mai vrea să audă nimic despre showul moderat de soțul Andrei. Femeia spune că a avut anumite înțelegeri cu producătorul emisiunii, însă, acestea au fost încălcate de către prezentatorul acesteia.

„E ultima oară când am fost în emisiunea lui. Fusesem anunțată că e un pervers. Una am stabilit înainte și alta a făcut. Vorbisem cu producătoarea despre ce va fi în emisiune. El a făcut cu totul altceva. Urmărește doar să te pună într-o lumină proastă, se gândește numai la el. Am fost benevol în emisiunea lui, deși eu foarte rar accept asta”, a explicat blondina pentru playtech.

Întrebări provocatoare

Se pare că Bianca Drăgușanu este deranjată de întrebările lui Cătălin Măruță. Potrivit acesteia, prezentatorul voia să obțină mai multe informații despre veniturile vedetei și a fost curios să afle sursa acestora.

„Îl interesa de unde am eu banii. Păi eu am carte de muncă de la 18 ani. Mama a fost inspector la Inspectoratul muncii și a avut grijă să am carte de muncă. Am avut tot timpul bani, nu am depins de cineva. Sunt total dezamăgită, nu are niciun fel de scrupule”, s-a revoltat Bianca Drăgușanu.

Încă o „victimă” a lui Măruță

Antonia, de asemenea, s-a arătat nemulțumită de atitudinea lui Cătălin Măruță. Vedeta nu mai vine la emisiunea prezentatorului și îl critică dur pe rețelele de socializare.

„Există o diferență între abuz și dorința de a face audiență cu orice preț. Obsesia domnului Măruță de a menționa numele meu și al lui Alex cu orice prilej se transformă treptat într-o campanie de denigrare al numelui nostru. Este clar că el ne caută reacția, însă mai mult se face de râs”, scrie Antonia pe Instagram.