Gina Pistol vorbește deschis despre revenirea la Antena 1: „Am avut o senzație ciudată”. Cum au primit-o colegii

Gina Pistol a revenit pe micile ecrane. Soția lui Smiley apare în emisiunea „Chefi la cuțite”.

Unde a dispărut Gina Pistol

Acum câteva luni, vedeta a devenit mămică și a fost nevoită să se retragă din lumina reflectoarelor. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Telespectatorii vor avea un cadou special de la producătorii postului Antena 1. Celebrul show „Chefi la cuțite” se întoarce cu trei ediții. În cadrul acestuia, bucătarii își vor forma o echipă cu ex-concurenții de la Asia Express.

Echipa de degustători va fi alcătuită din Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, Nea Mărin de la „Prețul cel bun”.

Revenirea Ginei Pistol la Antena 1

Gina Pistol se bucură de revenirea sa pe platoul de filmare și savurează fiecare clipă petrecută alături de colegii săi.

„Sunt foarte fericită că m-am întors! Am avut o senzație ciudată când am pășit din nou în platou. Am o fetiță care a împlinit deja 8 luni, dar am avut senzația că am plecat în urmă cu o săptămână. M-am bucurat mult să îi revăd pe cei trei chefi și să îi cunosc și eu pe concurenții sezonului 4 Asia Express”, a mărturisit Gina Pistol.

Elwira Petre, Zarug și Lorelei, Connect-r și Shift, Patrizia și Francy, Adriana Trandafir și Maria Speranța, Alexandra Ungureanu și Anca, Emy și Cuza se vor întrece în arta gastronomiei.