Bianca Drăgușanu, un car de nervi în prima zi de școală a fiicei: „Au început să îmi jignească fata. Nu înțeleg aceste atacuri” (FOTO)

Bianca Drăgușanu a fost alături de fiica ei la deschiderea noului an școlar. Sofia a început clasa a doua, iar de la acest eveniment nu avea cum să lipsească tatăl ei, Victor Slav. Revederea celor doi foști parteneri a fost una firească, dar alte lucruri au deranjat-o pe Bianca Drăgușanu în această zi specială: traficul din București și comentariile de prost gust din online.

Bianca Drăgușanu, exasperată de comentariile jignitoare de pe net

„Sunt niște bătrâni din ăștia pe Facebook care . Au început să îmi jignească fata. Am încercat să le șterg comentariile, să îi blochez. Maică-mea mi-a trimis niște mesaje și nu mi se pare normal așa ceva. Au scris că „Vai, fiica ta a intrat în clasa a doua. Clasa a doua ca trenul”. Nu înțeleg mai ales când vine vorba despre un copil sincer.

Apoi, prima zi de școală nu mi-a plăcut așa mult, căci am făcut trei kilometri în 40 de minute. Am și zis că dacă luam vreo trotinetă electrică, doar că la mine nu prea găsesc din acelea care se închiriază, aș fi ajuns mai repede la școală. Dar am spus că de la anul îi iau fetei mele o trotinetă și se duce singură cu ea la școală”, a spus râzând vedeta TV, pentru

Bianca Drăgușanu n-a avut emoții pentru fiica sa. Cum a fost revederea cu Victor Slav

Ea a mai susținut că n-a avut emoții acum pentru Sofia deoarece deja a trecut în clasa a II – a.

„Anul ăsta, sincer îți zic, n-am mai avut emoții. Nu aveam de ce. Emoțiile au fost în clasa întâi. Sunt fericită că fiica mea evoluează. S-a bucurat să își revadă colegii de clasă. Ea e foarte fericită și asta e tot ce contează pentru mine. (…)

Da, a fost și Victor. El a fost și anul trecut. Doar e taică-su. A adus flori, a fost totul ok. Plus că anul ăsta eu pe Sofia nici nu mai trebuia s-o trezesc. Era deja pregătită, dornică și gata de școală.

Încă nu am primit nici măcar un orar legat de cum va fi anul ăsta pentru ea. Nu am venit doar cu Sofia, a venit și câinele meu, Mango”, a mai spus Bianca Drăgușanu.