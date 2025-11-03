B1 Inregistrari!
Billie Eilish îi provoacă pe miliardari! A donat 11,5 milioane de dolari: „Dacă ai bani, ar fi minunat să-i folosești pentru lucruri bune"

Billie Eilish îi provoacă pe miliardari! A donat 11,5 milioane de dolari: „Dacă ai bani, ar fi minunat să-i folosești pentru lucruri bune”

Ana Beatrice
03 nov. 2025, 08:46
Billie Eilish îi provoacă pe miliardari! A donat 11,5 milioane de dolari: „Dacă ai bani, ar fi minunat să-i folosești pentru lucruri bune”
Sursa Foto: Facebook - Billie Eilish
Cuprins
  1. De ce își folosește averea pentru binele comunității
  2. Ce îi îndeamnă Billie Eilish pe miliardari 

Billie Eilish arată că faima poate fi însoțită de generozitate și implicare socială. La doar 23 de ani, artista a donat 11,5 milioane de dolari din încasările turneului său, încurajând și miliardarii să urmeze exemplul. Fondurile vor sprijini echitatea alimentară, proiecte pentru justiție socială și inițiative menite să reducă poluarea și să combată schimbările climatice.

De ce își folosește averea pentru binele comunității

La gala WSJ Magazine Innovator Awards, cântăreața a primit premiul muzical și a lansat un apel public. Ea i-a îndemnat pe cei foarte bogați să folosească resursele lor pentru rezolvarea problemelor lumii.

„Trăim într-o perioadă în care lumea este cu adevărat rea și cu adevărat întunecată, iar oamenii au nevoie de empatie și ajutor mai mult decât oricând, mai ales în țara noastră”, a spus artista unui public care i-a inclus Mark Zuckerberg, și soția sa, Priscilla Chan, precum și pe creatorul „Star Wars”, George Lucas .

„Dacă ai bani, ar fi minunat să-i folosești pentru lucruri bune”, a mai pus Billie. Gazda emisiunii „The Late Night”, Stephen Colbert, a prezentat-o pe scenă la Muzeul de Artă Modernă din New York. El a anunțat că va dona 11,5 milioane de dolari din încasările turneului „Hit Me Hard and Soft” pentru echitate alimentară, justiție socială și reducerea poluării.

Ce îi îndeamnă Billie Eilish pe miliardari 

În momentul în care a primit premiul, Billie Eilish a lansat un apel politicos, dar direct, către public. Ea a subliniat că mulți oameni, mai ales în SUA, au nevoie urgentă de ajutor.

„Vă iubesc pe toți, dar sunt câțiva oameni aici care au mult mai mulți bani decât mine”, a spus ea, stârnind aplauze. „Și dacă ești miliardar, de ce ești miliardar? Și fără ură, dar dați-vă banii, puștilor”, a mai adăugat aceasta, notează cbsnews.com.

Prin programul său Changemaker, Eilish a colaborat ani de zile cu organizația Reverb la Music Decarbonization Project și Music Climate Revolution. Proiectele au implicat artiști precum Dead & Company și Harry Styles, promovând sustenabilitatea în industria muzicală.

