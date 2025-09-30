B1 Inregistrari!
Acestea sunt primele simptome ale bolii care ar fi ucis-o pe Ioana Popescu. Boala poate evolua fără semne evidente

Acestea sunt primele simptome ale bolii care ar fi ucis-o pe Ioana Popescu. Boala poate evolua fără semne evidente

Ana Maria
30 sept. 2025, 19:59
Acestea sunt primele simptome ale bolii care ar fi ucis-o pe Ioana Popescu. Boala poate evolua fără semne evidente
Sursa foto: Click!
Cuprins
  1. Care sunt primele simptome ale bolii, care ar trebui să te alarmeze
  2. Ce se întâmplă în faza terminală a bolii
  3. Ce s-a întâmplat cu Ioana Popescu

Primele simptome ale bolii care ar fi ucis-o pe Ioana Popescu. Moartea jurnalistei a readus în prim-plan o boală gravă, popular numită „ciroza”. În realitate, este vorba despre ciroza hepatică, o afecțiune care afectează ficatul și care, în stadiu terminal, devine imposibil de controlat medical.

Ciroza hepatică apare ca urmare a unor agresiuni repetate asupra ficatului, iar țesutul sănătos este înlocuit treptat de cicatrici, afectând funcțiile vitale ale organului. Cele mai frecvente cauze includ consumul excesiv de alcool, hepatitele virale cronice, obezitatea și bolile autoimune. Pe măsură ce boala progresează, ficatul devine fibros, apar noduli, iar structura internă se dezorganizează, ducând la hipertensiune portală și complicații severe.

Care sunt primele simptome ale bolii, care ar trebui să te alarmeze

În stadiile inițiale, ciroza hepatică poate fi silențioasă, dar pe măsură ce evoluează apar semne evidente:

  • oboseală accentuată și lipsa poftei de mâncare

  • scădere în greutate și slăbiciune generală

  • îngălbenirea pielii și a ochilor (icter)

  • acumularea de lichid în abdomen (ascită) și umflarea picioarelor

  • mâncărimi, vânătăi și sângerări ușoare

  • tulburări neurologice, confuzie și somnolență (encefalopatie hepatică)

Aceste simptome arată de obicei că boala a ajuns într-un stadiu avansat.

Ce se întâmplă în faza terminală a bolii

Când boala ajunge în stadiul terminal, ficatul nu mai poate îndeplini funcțiile vitale: detoxifierea organismului, sinteza proteinelor și reglarea coagulării sunt compromise. Complicațiile pot pune viața în pericol și includ sângerări digestive severe, infecții repetate, insuficiență hepatică și afectarea altor organe. Singura opțiune salvatoare este transplantul hepatic, însă nu toți pacienții sunt eligibili și mulți ajung prea târziu la medic.

Ce s-a întâmplat cu Ioana Popescu

Ioana Popescu suferea de ciroză hepatică în stadiu terminal. Iubitul ei, Mihai, a confirmat că jurnalista a decedat în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București. Complicațiile care au dus la deces au fost: varice esofagiene, hepatită C, palpitații și ulcer.

Conform surselor Cancan, afecțiunea fusese monitorizată atent de medici, motiv pentru care nu a fost deschis un dosar de moarte suspectă.

Cazul Ioanei Popescu este un avertisment clar. Ciroza hepatică este o boală perfidă, care poate evolua fără semne evidente. Prevenția, controalele regulate și tratamentul prompt al afecțiunilor hepatice sunt esențiale pentru a evita consecințe fatale.

