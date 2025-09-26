A fpst dezvăluită cauza morții Ioanei Popescu. Ea a murit la doar 45 de ani. Acestea este vestea care a șocat lumea media, vineri seara. Jurnalista, cunoscută pentru aparițiile sale controversate și declarațiile tranșante, s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Din păcate, atunci când a ajuns pe mâinile medicilor, a fost prea târziu.

Cine a fost Ioana Popescu

Cunoscută drept „devoratoare de fotbaliști”, Ioana Popescu a fost prezentă constant în spațiul public. A activat ca jurnalistă și actriță, iar de curând își exprima dorința de a intra în politică. Energia ei debordantă și prezența online constantă au făcut ca vestea morții să lase un gol imens.

Care a fost cauza morții Ioanei Popescu

Potrivit declarațiilor partenerului ei, jurnalista suferea de mai multe afecțiuni medicale: varice esofagiene, , palpitații și ulcer. Starea sa s-a agravat rapid. Inițial, Ioana a refuzat să meargă la medic, însă în cele din urmă a decis să se interneze la spital. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic.

Ce a spus iubitul Ioanei Popescu

„S-a simțit rău și s-a dus să se interneze. Eu am ajuns în București, pe 23, marți, cum am vorbit și, văzând că de duminică nu a mai accesat telefonul, la ora 12 noaptea, m-am dus, mi-am luat cameră la hotel.

Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa, nu era în casă. M-a sunat un domn de la poliție și mi-a zis: ‘Vreau să vă dau o veste, să știți că a decedat sâmbătă noapte spre duminică’. A murit la Spitalul Sfântul Ioan din București”, a declarat iubitul Ioanei Popescu pentru .

Cine se va ocupa de înmormântarea Ioanei Popescu

Părinții Ioanei Popescu au murit, iar ea nu mai avea rude apropiate. Partenerul său este cel care se va ocupa acum de ridicarea trupului neînsuflețit de la morgă și de organizarea înmormântării.