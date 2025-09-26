B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. De ce a murit, de fapt, jurnalista: „M-a sunat un domn de la poliție”

S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. De ce a murit, de fapt, jurnalista: „M-a sunat un domn de la poliție”

Ana Maria
26 sept. 2025, 22:03
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. De ce a murit, de fapt, jurnalista: M-a sunat un domn de la poliție
Sursa foto: Captura video Yourube / @Emisiuni Prima TV
Cuprins
  1. Cine a fost Ioana Popescu
  2. Care a fost cauza morții Ioanei Popescu
  3. Ce a spus iubitul Ioanei Popescu
  4. Cine se va ocupa de înmormântarea Ioanei Popescu

A fpst dezvăluită cauza morții Ioanei Popescu. Ea a murit la doar 45 de ani. Acestea este vestea care a șocat lumea media, vineri seara. Jurnalista, cunoscută pentru aparițiile sale controversate și declarațiile tranșante, s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Din păcate, atunci când a ajuns pe mâinile medicilor, a fost prea târziu.

Cine a fost Ioana Popescu

Cunoscută drept „devoratoare de fotbaliști”, Ioana Popescu a fost prezentă constant în spațiul public. A activat ca jurnalistă și actriță, iar de curând își exprima dorința de a intra în politică. Energia ei debordantă și prezența online constantă au făcut ca vestea morții să lase un gol imens.

Care a fost cauza morții Ioanei Popescu

Potrivit declarațiilor partenerului ei, jurnalista suferea de mai multe afecțiuni medicale: varice esofagiene, hepatită C, palpitații și ulcer. Starea sa s-a agravat rapid. Inițial, Ioana a refuzat să meargă la medic, însă în cele din urmă a decis să se interneze la spital. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic.

Ce a spus iubitul Ioanei Popescu

„S-a simțit rău și s-a dus să se interneze. Eu am ajuns în București, pe 23, marți, cum am vorbit și, văzând că de duminică nu a mai accesat telefonul, la ora 12 noaptea, m-am dus, mi-am luat cameră la hotel.

Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa, nu era în casă. M-a sunat un domn de la poliție și mi-a zis: ‘Vreau să vă dau o veste, să știți că a decedat sâmbătă noapte spre duminică’. A murit la Spitalul Sfântul Ioan din București”, a declarat iubitul Ioanei Popescu pentru Cancan.

Cine se va ocupa de înmormântarea Ioanei Popescu

Părinții Ioanei Popescu au murit, iar ea nu mai avea rude apropiate. Partenerul său este cel care se va ocupa acum de ridicarea trupului neînsuflețit de la morgă și de organizarea înmormântării.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Antrenoarea actriței Jennifer Aniston a dezvăluit care este antrenamentul ei: „Puternică din cap până în picioare”
Monden
Antrenoarea actriței Jennifer Aniston a dezvăluit care este antrenamentul ei: „Puternică din cap până în picioare”
A murit Ioana Popescu. Ce a dezvăluit iubitul jurnalistei: „Avea burta foarte umflată”
Monden
A murit Ioana Popescu. Ce a dezvăluit iubitul jurnalistei: „Avea burta foarte umflată”
Jorge: „Eu nu sunt de acord cu asta”. Când apar neînțelegerile cu soția
Monden
Jorge: „Eu nu sunt de acord cu asta”. Când apar neînțelegerile cu soția
Paula Seling, operație complicată după ce și-a fracturat clavicula: „A fost greu”. Cum a reușit să cânte chiar și așa
Monden
Paula Seling, operație complicată după ce și-a fracturat clavicula: „A fost greu”. Cum a reușit să cânte chiar și așa
Omleta preferată a Reginei Elisabeta a II-a: Ce ingrediente ciudate conținea: „Îi plăcea să adauge un praf”
Monden
Omleta preferată a Reginei Elisabeta a II-a: Ce ingrediente ciudate conținea: „Îi plăcea să adauge un praf”
Betty Salam și noul iubit, mărturisiri exclusive: „Important este că suntem împreună” (VIDEO)
Monden
Betty Salam și noul iubit, mărturisiri exclusive: „Important este că suntem împreună” (VIDEO)
Monica Tatoiu, mărturisiri incendiare! Pentru ce folosește chat GPT și cum își petrece timpul liber
Monden
Monica Tatoiu, mărturisiri incendiare! Pentru ce folosește chat GPT și cum își petrece timpul liber
Florin Salam, dezvăluiri impresionante despre soția lui. Cât de mult l-a sprijinit Roxana de-a lungul timpului
Monden
Florin Salam, dezvăluiri impresionante despre soția lui. Cât de mult l-a sprijinit Roxana de-a lungul timpului
Ce pensie are Serghei Mizil: „Nu știu cum trăiesc oamenii, vai de capul lor” / Câți bani a încasat la Asia Express
Monden
Ce pensie are Serghei Mizil: „Nu știu cum trăiesc oamenii, vai de capul lor” / Câți bani a încasat la Asia Express
De ce a fost părăsită Anda Adam de Victor Slav? Ce spune artista despre Bianca Drăgușanu
Monden
De ce a fost părăsită Anda Adam de Victor Slav? Ce spune artista despre Bianca Drăgușanu
Ultima oră
22:49 - Facturile la electricitate s-ar putea schimba radical în România. Ce ar presupune noul sistem de calcul
22:48 - Alertă de securitate. Vânzarea Napolact către cel mai bogat om din Ungaria este verificată de Consiliul Concurenței
22:25 - Antrenoarea actriței Jennifer Aniston a dezvăluit care este antrenamentul ei: „Puternică din cap până în picioare”
22:14 - Doi români au stârnit râsete și controverse pe un aeroport canadian. Ce aveau cei doi în bagaje și cum au ajuns subiectul unui documentar
21:46 - Secretul celei mai în vârstă persoană din lume, care a trăit până la 117 ani: “Trei porții de iaurt pe zi”
21:43 - O vânzătoare din România caută o clientă care i-a plătit 100 de lei în plus față de cât trebuia: “Vă rog reveniți”
21:35 - Cum s-a schimbat viața franțuzoaicei înșelate de un așa-zis Brad Pitt? Femeia a pierdut 700.000 de lire sterline
21:08 - Un tehnician Tesla a fost atacat de un robot în fabrică. Ce sumă uriașă cere angajatul drept despăgubire
20:53 - Castanele, superalimentul toamnei. Ce beneficii aduc și cum le poți prepara
20:53 - Consilierul guvernatorului BNR: „România riscă să ajungă în situația Greciei, fără bani de pensii și salarii”