Bobiță din serialul „Las fierbinți” s-a apucat de dans. Toma Cuzin s-a oferit să-l ajute

Celebrul Bobiță din Las Fierbinți s-a apucat de dans. Actorul a fost sprijinit și îndrumat chiar de fostul dansator profesionist, Toma Cuzin.

Mihai Bobonete, antrenat de Toma Cuzin

Toma Cuzin a fost invitatul podcastului lui Mihai Bobonete. Cei doi au învățat împreună mișcări de dans. Se pare că fostul dansator nu și-a pierdut forma și poate să ofere lecții pentru începători.

Artistul a recunoscut că nu a avut o viață ușoară, a lucrat ca miner, jandarm și dansator. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Când am terminat în 1995 liceul de reparații și întreținere utilaj minier, unde puteam să mă angajez, când se dădea afară pe capete?! Am mers de bunăvoie la mină. Când eram mineri, mulți voiam să vedem Bucureștiul, în primul rând, apoi ni se băga în cap că studenții ne iau salariile, de aceea aveam chef de bătaie, așa eram influențați. Ni se băga în cap că studenții sunt rockeri, sataniști! N-am venit, totuși, la București, fiindcă am zis: ‘Ori îi bat, ori mă bat!’. Prima oară, eu eram miner și frate-miu jandarm, îți vine să crezi?! Dincolo de glumă, a fost o mare prostie! Când n-ai educație și cultură, te duc unii încotro vor ei”, a mărturisit Toma Cuzin.

Telespectatorii au aflat secretul lui Bobiță

Mihai Bobonete este unul dintre cei mai faimoși și apreciați actori din showbizul românesc. Vedeta se filmează în mai multe proiecte și este așteptat cu showuri în diferite părți ale țării. Actorul nu este obișnuit să vorbească mult despre viața personală. Acesta are o familie frumoasă și unită, care îl așteaptă acasă după filmări. Însă, foarte pușini știu cum arată soția vedetei. Mai multe poze vezi în galeria foto de AICI.

Mihai Bobonete este cunoscut publicului larg după rolul lui Bobiță, cârciumarul satului din „Las fierbinți”. Mii de români urmăresc prestația vedetei și râd în hohote alături de personajul acestuia.

Comediantul este fericit și în viața personală. Actorul trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cătălina. Cei doi sunt împreună din 2003. Cuplu crește doi copii.

„Acum, după 25 de ani de când te-am cunoscut, pot spune clar că ești unica și singura mea dragoste adevărată! Te iubesc! La mulți ani! Cadoul mai pe seară când termin cu munca asta”, a fost mesajul lui Mihai Bobonete.

